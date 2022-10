Darmstadt und Paderborn bleiben am HSV dran - Später K.o. für St. Pauli

Durch einen Sieg im Topspiel gegen Düsseldorf bleibt Darmstadt am HSV dran, der erst am Abend Kaiserslautern empfängt. Auch Paderborn siegt in Rostock. Braunschweig jubelt gegen das seit sieben Spielen sieglose St. Pauli in der Nachspielzeit.

Ein Standard reicht Darmstadt gegen Düsseldorf

Darmstadt 98 mischt in der 2. Liga weiter oben mit. Die Lilien blieben am Samstag zum zehnten Mal in Folge ohne Niederlage. Mit Fortuna Düsseldorf lieferten sich die Hessen ein intensives Duell mit vielen Zweikämpfen, in dem Torchancen allerdings Mangelware waren. Die erste große Möglichkeit vergab Mehlem, der in der 72. Minute an Fortuna-Keeper Kastenmeier scheiterte. Nach der folgenden Ecke stieg Pfeiffer am höchsten und köpfte Darmstadt zum Sieg. Zumindest bis heute Abend ist 98 punktgleich mit Spitzenreiter HSV.

Auch Paderborn bleibt dran

Zwei Punkte hinter Darmstadt lauert der SC Paderborn, der in Rostock einen souveränen 3:0-Erfolg feierte. Dieser fiel ein wenig zu hoch aus. Denn nachdem Schallenberg (19.) die Gäste vor der Pause verdient in Führung gebracht hatte, steigerte sich Hansa nach der Pause und drängte auf den Ausgleich. Doch Paderborn schlug durch Leipertz (80.) eiskalt zu, Pieringer (88.) sorgte für den Endstand. Für Rostocks Chefcoach Jens Härtel war es im achten Pflichtspiel die erste Niederlage gegen Paderborn.

St. Pauli wartet seit sieben Spielen auf einen Sieg

Seit Februar hat der FC St. Pauli auswärts nicht mehr gewonnen - und die Negativserie ging auch in Braunschweig weiter. Dabei sah es noch gut für die Hamburger aus, als Saliakas mit einem sehenswerten Distanzschuss ein wenig aus dem Nichts für die Führung sorgte (68.). Die Braunschweiger, für die Ujah zuvor den Pfosten getroffen hatte, gaben jedoch nicht auf und wurden in der Schlussphase belohnt. Der eingewechselte Pherai glich erst aus (77.) und sorgte in der vierten Minute der Nachspielzeit sogar noch für den umjubelten Siegtreffer. Während die Formkurve der Braunschweiger weiter nach oben zeigt, wartet St. Pauli seit nunmehr sieben Spielen auf einen Sieg.

Sechster HSV-Sieg in Serie?

Das Topspiel des Spieltags steigt am Samstagabend (20.30 Uhr) im Volkspark: Tabellenführer Hamburger SV duelliert sich mit dem gut gestarteten Aufsteiger Kaiserslautern. Die Hamburger gewannen zuletzt das Derby in Hannover mit 2:1 und fuhren den fünften Sieg in Serie ein. Bei den Pfälzern sind die Gefühle gemischt. Zum einen ist der 1. FCK seit sechs Spielen ungeschlagen, zum anderen bedeutete das 1:1 gegen Braunschweig auch das fünfte Unentschieden in Serie. FCK-Trainer Dirk Schuster sah den Punktgewinn eher mit einem weinenden Auge. Unter den aktuellen Zweitligisten spielte der HSV in der 2. Liga nur gegen den FCK noch nicht. Im Oberhaus gewann der FCK die letzten sieben Spiele nicht (fünf Niederlagen, zwei Unentschieden).

Krise verschärft sich: Bielefeld bleibt Schlusslicht

Arminia Bielefeld bleibt weiterhin am Tabellenende der 2. Liga. Beim Heimspiel gegen den Karlsruher SC verloren die Ostwestfalen nicht nur mit 1:2, sondern zeigten auch speziell im ersten Durchgang eine enttäuschende Leistung. Der KSC war in allen Belangen das bessere Team und belohnte sich kurz vor dem Seitenwechsel verdient durch Schleusener (43.). Zwar gelang Serra mit einem feinen Schlenzer der Ausgleich (52.), der aber nicht lange halten sollte: Wanitzeks Flachschuss schlug neben dem Pfosten ein (54.) und verschärfte damit die Bielefelder Krise.

Immerhin die Verteidiger treffen: Fürth holt Remis beim Jahn

Der zuvor punktgleiche Mit-Absteiger aus Fürth steht nun zumindest einen Zähler vor der Arminia. Die Franken holten im Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg ein 2:2. Michalski brachte das Team des in der Kritik stehenden Coaches Marc Schneider nach einer Standardsituation sogar in Führung (34.), Caliskaner drehte die Partie jedoch mit einem Doppelpack zugunsten des Jahn (42., 62.). Fürth konnte sich immerhin auf die Treffsicherheit seiner Abwehrspieler verlassen, Asta rettete den Gästen mit seinem Tor zum 2:2 noch einen Punkt (75.).

H96 gegen Heidenheim: Wer bleibt Verfolger?

Hannover 96 ist am Sonntag (13.30 Uhr) zu Gast beim 1. FC Heidenheim. Die Niedersachsen und die Schmidt-Elf haben beide 17 Punkte auf dem Konto und liegen in Lauerstellung hinter den Aufstiegsrängen. Nach sechs Spielen ohne Niederlage mussten die 96er jüngst gegen den HSV ein 1:2 hinnehmen. Kunze fehlt zudem nun gelb-gesperrt. Der FCH ist seit sieben Spielen ungeschlagen, das 0:0 beim FC St. Pauli war das dritte Remis in Serie.

Weinzierl gibt seinen Einstand beim Club

Zur gleichen Zeit gibt Markus Weinzierl als Chefcoach und Nachfolger von Robert Klauß sein Debüt auf der Trainerbank des 1. FC Nürnberg, der Holstein Kiel empfängt. Die ambitionierten Franken liegen nach dem ernürchternden 0:3 in Karlsruhe nur noch zwei Punkte vom letzten Tabellenplatz entfernt. Weinzierls Ziel: "Ein einfacher Plan aus 14.000 Informationen in 24 Stunden."

Legt Magdeburg in Sandhausen nach?

Noch einen Zähler weniger als der Club hat Sandhausen auf dem Konto (9). Der SVS empfängt Aufsteiger Magdeburg, der mit dem jüngsten 1:0 gegen Regensburg auf Platz 13 gesprungen ist. Spielerisch scheint der FCM im Vorteil: Der SVS hat mit 68,2% die schlechteste Passquote der Liga. Magdeburg hingegen reiht sich mit 81,6% hinter dem HSV (83,5%) und Paderborn (83,7%) ein.