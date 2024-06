Darmstadt und Kaiserslautern haben Interesse an Mees

Am Mittwoch verabschiedete Holstein Kiel Offensivallrounder Joshua Mees offiziell, jetzt ist Bewegung in der Zukunftsplanung des 28-Jährigen: Nach kicker-Informationen beschäftigen sich zwei ambitionierte Zweitligisten mit dem gebürtigen Saarländer.

Holstein hatte zuvor bereits das Aus des Isländers Holmbert Aron Fridjonsson verkündet und den Abschied von Joshua Mees via X mit warmen Worten begleitet: "Der Vertrag endet und er geht als Aufsteiger."

Tatsächlich hatte der Blondschopf mehr Anteil am Sprung in die Bundesliga als dies vor der Saison erwartbar war: Nach einem Leih-Jahr, das bei Jahn Regensburg mit dem Abstieg aus der 2. Liga geendet hatte, ist Mees im vergangenen Sommer zunächst eigentlich nur an die Förde zurückgekehrt, um endgültig zu gehen.

Nach einer überzeugenden Vorbereitung aber blieb er, wenn auch in der Rolle des Edeljokers. Am Ende standen 13 Einsätze in seiner persönlichen Saisonbilanz, in denen er einen Treffer erzielte und zwei weitere vorbereitete. Sein Kernproblem war: Die Konkurrenzsituation in der Offensive mit Shuto Machino, Benedikt Pichler, Fiete Arp und Alexander Bernhardsson.

Trennung hatte sich frühzeitig abgezeichnet

Dass der auslaufende Vertrag nach dem Aufstieg nicht verlängert werden würde, hatte sich schon frühzeitig abgezeichnet, ehe nun zur Wochenmitte die offizielle Verkündung erfolgte. Was von ihm bleibt, ist nicht allein der historische erste Bundesliga-Aufstieg Holsteins in diesem Sommer: Mees war Mitglied der legendären Kieler Mannschaft, die 2021 den FC Bayern in der 2. Runde des DFB-Pokals nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb warf, am Ende jener Spielzeit scheiterte er mit den Störchen in der Relegation am 1. FC Köln (1:0, 1:5).

Vieles deutet darauf hin, dass der Angreifer im Unterhaus bleibt. Zuletzt hatte es Spekulationen um ein Engagement in seiner saarländischen Heimat gegeben, Drittligist 1. FC Saarbrücken beschäftigt und bemüht sich um den 16-maligen Bundesliga- und 126-maligen Zweitligaspieler.

Nach Informationen des kicker hat Mees jedoch auch Offerten aus der 2. Liga vorliegen. Unter anderem der 1. FC Kaiserslautern und Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 sollen zum Kreis der potenziellen Interessenten gehören.