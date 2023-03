Darmstadt und die "kleine Delle": Das ist Lieberknechts Plan

1:1 gegen den Hamburger SV, 0:1 in Heidenheim, 1:3 in Bielefeld: Der SV Darmstadt 98 ist ins Straucheln geraten. Auch Trainer Torsten Lieberknecht hat "eine kleine Delle" ausgemacht - er ist aber überzeugt, dass seine Mannschaft wieder in die Spur kommen wird. Der 49-Jährige hat einen Plan.

Zuletzt drei Mal ohne Sieg: Torsten Lieberknecht und Darmstadt 98. IMAGO/Ulrich Hufnagel