Darmstadt sieht "Grenzen überschritten" und kündigt Stadionverbote an

Nach dem blamablen 0:6 von Darmstadt 98 gegen den FC Augsburg lagen die Nerven blank. Gegen Lilien-Fans, die auf andere Darmstadt-Anhänger einprügelten, will der Verein nun vorgehen.

Es war ein Bundesliga-Nachmittag zum Vergessen für Darmstadt 98. Das Bundesliga-Schlusslicht war gegen den FC Augsburg am vergangenen Samstag völlig chancenlos gewesen und lag bereits nach der ersten halben Stunde mit 0:5 zurück, am Ende stand ein 0:6. Emotional wurde es nach Abpfiff, als die Darmstädter Profis vor der eigenen Kurve von einem Fan auf dem Rasen eine Standpauke erteilt bekamen.

Die Szene dauerte lange, weswegen es im Stadion Pfiffe in Richtung des Fans gab, der scheinbar ungehindert auf dem Spielfeld eine emotionale Brandrede hielt. Während die Spieler die Ansage hinterher keineswegs verurteilten und Präsident Rüdiger Fritsch gar von einem "positiven Meinungsaustausch" sprach, kippte auf der Tribüne die Stimmung. Auf die Pfiffe in Richtung des Fans wurde mit Schlägen auf den Rängen reagiert - diese trafen andere Lilien-Anhänger.

Ein Vorfall, den der Verein so nicht stehen lassen will. "Viel schmerzlicher als das, was auf dem Platz passierte, sind die Szenen, die sich nach der Partie auf den Rängen abgespielt haben", schreibt Darmstadt am Dienstag in einem Statement: "Emotionen gehören zum Sport, doch am Samstag wurden Grenzen überschritten. Darmstadt 98 steht für Toleranz und ein respektvolles Miteinander. Offene Anfeindungen und Gewalt haben bei uns keinen Platz: Wir arbeiten aktuell daran, die Gewalttäter zu ermitteln und werden diesen anschließend Stadionverbote aussprechen."

Klub begrüßt das "offene, selbstkritische Statement der Südtribüne"

Die Lilien befänden sich bereits "mit den verschiedenen Teilen unserer Fanszene und der verschiedenen Tribünenbereiche im intensiven Austausch, um die Geschehnisse nach dem Spiel umfassend und gründlich aufzuarbeiten". Im Zuge der "nach dem Spiel entstandenen Eigendynamik" und um die "negative Außenwirkung zu erklären", begrüßt der Klub das "offene, selbstkritische Statement der Südtribüne".

Wir bitten alle Lilienfans darum, sich bei der Aufarbeitung dieser Vorfälle gegenseitig zuzuhören, Raum zu geben und aufeinander zuzugehen. Darmstadt 98 in einem Statement

Das Statement schließt Darmstadt mit einer Bitte: "Unsere Geschlossenheit als Lilienfamilie hat uns über die Jahre stark gemacht, wir setzen auch in schwierigen Zeiten weiterhin auf Dialog und Austausch. Wir bitten alle Lilienfans darum, sich bei der Aufarbeitung dieser Vorfälle gegenseitig zuzuhören, Raum zu geben und aufeinander zuzugehen."

Zusammenhalt demonstrieren können Mannschaft und Fans am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn das Auswärtsspiel in Leipzig ansteht. Das nächste Heimspiel steigt am 16. März (15.30 Uhr), wenn Rekordmeister Bayern München zu Gast ist.