Darmstadt setzt Zeichen bei Kindertrikot-Preis

Beim SV Darmstadt 98 sind die Kindertrikots ab sofort so günstig wie bei keinem anderen Bundesligisten - und das mit Abstand.

Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 geht bei seinen Kindertrikots in dieser Saison neue Wege. Ab sofort sind diese zum Einkaufspreis erhältlich - für gerade einmal 29,98 Euro. Damit setzen die Lilien ein bemerkenswertes Zeichen, bei dem viele Fans anderer Klubs sicher auf Nachahmung hoffen.

"Alle Eltern kennen das Problem - die Kleinen wachsen in rasanter Geschwindigkeit. Hochpreisige Textilien wollen da mit Bedacht gekauft werden. Da wir möglichst vielen Kids ihr erstes Bundesliga-Lilientrikot ermöglichen wollen, drehen wir daher gehörig an der Preisschraube und bieten alle Kidstrikots ab sofort zum Einkaufspreis an", teilen die Darmstädter mit.

Die Kindertrikots von Ausrüster "Craft" sind genauso gestaltet wie die für Erwachsene in der Saison 2023/24, also in Blau mit weißen Streifen auf beiden Seiten. Wer noch einen Spielernamen hinzufügen möchte, kann dies für zusätzliche 13,50 Euro tun, wobei die Beflockung damit genauso viel kostet wie bei den Jerseys für die "Großen".

Beim FC Bayern kostet ein Kindertrikot 45 Euro mehr

Mit dem Trikotpreis von unter 30 Euro setzen die Darmstädter neue Maßstäbe in der Bundesliga, in der die Kindervarianten größtenteils deutlich teurer sind. So verlangt etwa Meister FC Bayern satte 75 Euro für das neue Heimtrikot in Kindergröße, Vizemeister Borussia Dortmund 69,99 Euro. Beim 1. FC Heidenheim, der mit 74,95 Euro das günstigste Herren-Trikot unter den 18 Erstligisten anbietet, kostet jenes für Kinder mit 54,95 Euro zwar um einiges weniger, aber immer noch rund 25 Euro mehr als in Darmstadt. Die Lilien liegen im Ranking der günstigsten Trikotpreise für Erwachsene mit 74,98 Euro knapp hinter Heidenheim auf dem zweiten Platz.

Jetzt warten Groß und Klein bei den Lilien nur noch auf die ersten Punkte in der neuen Bundesliga-Saison. Der Neuling verlor alle drei bisherigen Auftritte und ist mit einem Torverhältnis von 2:10 Tabellenletzter. Auch aus dem DFB-Pokal verabschiedete sich die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht mit dem 0:3 beim Regionalligisten 1. FC Homburg sang- und klanglos in der ersten Runde. Nach der Länderspielpause geht es gegen Borussia Mönchengladbach weiter (17. September, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker).