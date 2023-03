Darmstadt reicht ein Schindler-Eigentor - HSV-Remis in Düsseldorf

Darmstadt 98 hat den Platz an der Sonne durch ein 1:0 in Nürnberg untermauert und seinen Vorsprung auf den Dritten HSV (2:2 in Düsseldorf) ausgebaut. Geht der "Flow" von Heidenheim und St. Pauli am Samstag weiter? Bielefeld winkt indes ein Rekord.

Der SV Darmstadt hat das Südduell mit Nürnberg im Max-Morlock-Stadion mit 1:0 gewonnen und sein Punktekonto auf 55 Zähler aufgestockt. Dabei reichte den Südhessen am Freitagabend ein Eigentor von Club-Kapitän Schindler nach rund einer halben Stunde Spielzeit zum Auswärtsdreier, darüber hinaus musste FCN-Torwart Vindahl nur selten eingreifen. Die Hausherren, die den Blick weiter nach unten richten müssen, spielten zwar phasenweise schwungvoll nach vorne, hatten durch Tempelmann (15.) und Geis (57.) aber auch nur zwei gute Torchancen zu verzeichnen.

Frühe Führung reicht HSV nicht

Der Hamburger SV hat nach dem 2:2 in Düsseldorf nun schon fünf Zähler Rückstand auf Darmstadt. Dabei führten die Rothosen bei prächtiger Kulisse durch Benes (5., Elfmeter-Nachschuss, Glatzel war gefoult worden) früh, ließen sich im Anschluss aber die Butter vom Brot nehmen: Kownacki per Kopf nach Ecke (21.) und Klaus (28.) gaben dem Spiel zwischenzeitlich eine Wende. Auch in diesem Spiel fiel noch ein Eigentor: Klarers Rettungsaktion gegen Kittel führte zum Endstand (75.). In den Schlussminuten agierte der HSV nach Monteros Ampelkarte (89.) zu zehnt.

St. Paulis Nummer neun? - Gibt 96 die Rote Rückrunden-Laterne ab?

Am Samstag sind mit dem 1. FC Heidenheim und St. Pauli zwei Teams im Einsatz, die im "Flow" sind, wie FCH-Torjäger Kleindienst im kicker erklärt. Führt der Flow die Schmidt-Elf in die Bundesliga? Zumindest soll in Kaiserslautern das siebte Spiel in Folge ungeschlagen überstanden werden. Alle Neune könnte es bei St. Pauli heißen, der Rückrundentabellenführer strebt gegen das zuletzt zweimal siegreiche Regensburg den neunten Sieg im neunten Spiel unter Fabian Hürzeler an. Der junge Kiezkicker-Coach schiebt "die Verantwortung" beiseite: "Nicht ich bin derjenige, der das umsetzt, sondern die Spieler."

FCH und St. Pauli haben einen Flow, Bielefeld kann gegen Kiel einen Rekord brechen. imago images (2)

Ganz andere Sorgen haben Hannover und Sandhausen. 96 wartet 2023 noch auf einen Sieg, der SVS seit sieben Spielen. Gibt Hannover, das nicht über Trainer Stefan Leitl diskutiert, die Rote Rückrunden-Laterne ab? Oder jubelt Sandhausens neuer Coach Tomas Oral im sechsten Anlauf erstmals über einen Dreier? Den benötigt in Karlsruhe auch Braunschweig, das nach dem 1:0 im Derby gegen 96 zumindest auf den Relegationsplatz geklettert ist.

Schwartz-Debüt im Ostduell

Der eine mit der falschen Neun, der andere mit einem neuen Team - Christian Titz erwartet am Sonntag mit Magdeburg im Ostduell Rostock um den neuen Coach Alois Schwartz. Dem FCM fehlen mit Schuler, Brünker und nun auch noch Castaignos die Mittelstürmer, Titz hat aber "genügend Spieler, mit denen wir Lösungen anstreben". Lösungen strebt auch Schwartz an. Die Mission ist für ihn bei Hansa die gleiche wie zuvor in Sandhausen: Klassenerhalt. Und: Mit dem SVS gewann er in dieser Saison 1:0 gegen Magdeburg.

Arminias Nummer sechs gegen Kiel?

Indes kann Bielefeld in Kiel einen neuen Vereinsrekord in der 2. Liga aufstellen. Der DSC gewann die letzten fünf Partien gegen die KSV, Nummer sechs wäre eine Bestmarke. Sechs ist auch die Zahl, die die Partie in Paderborn begleitet: Dem Publikum in Paderborn wurde in den letzten beiden Partien gegen die SpVgg jeweils sechs Tore geboten (6:0 für den SCP und 4:2 für Fürth).