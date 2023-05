Darmstadt-Präsident Fritsch: "Wie von Hollywood geplant"

Am Freitag der Bundesliga-Aufstieg, am Montag das 125. Jubiläum der Vereinsgründung - der SV Darmstadt 98 kommt gerade aus dem Feiern nicht heraus. Doch anlässlich des Jahrestages gab es auch nachdenkliche Worte.

Die Mannschaft des SV Darmstadt 98 fehlte bei der akademischen Feier am Montag zum 125. Jubiläum. Sie hat sich nach dem am Freitag perfekt gemachten Bundesliga-Aufstieg spontan bis Dienstag nach Mallorca verabschiedet. Präsident Rüdiger Fritsch räumte in seiner Begrüßungsrede launig ein, dass seine Stimme zwar vom Feiern noch etwas belegt sei, er aber immerhin ohne Sonnenbrille auftreten könne.

Fritsch, der seit 2012 im Amt ist, verwies auf die perfekte Dramaturgie der Feierlichkeiten mit dem Aufstieg am Freitag, dem Jubiläum am Montag und der Möglichkeit, das im runderneuerten Stadion begehen zu dürfen. Das alles sei "wie von Hollywood geplant". Der SV Darmstadt 98 werde im 125. Jahr seines Bestehens von einer breiten Basis in der Stadtgesellschaft und der Region getragen. Die Lilien seien ein gestandener Traditionsverein und eine Bereicherung für den deutschen Fußball - auch wenn das außerhalb von Darmstadt womöglich nicht alle so sähen.

Gleich mehrere Geburtstage

Genau genommen wurde der SV Darmstadt 98 erst am 11. November 1919 gegründet. Am 22. Mai 1898 wurde der FK Olympia Darmstadt 1898 gegründet, der dann 1919 mit dem SC Darmstadt 1905 zum SV Darmstadt 98 fusionierten. Bei der Feier anwesend waren deswegen auch Nachfahren der damaligen Gründerfamilie Ensgraber. Der Lehrer und Professor Leopold Ensgraber war der offizielle Gründer, weil seine vier fußballbegeisterten Söhne damals noch nicht volljährig waren. Zur Erinnerung wurde nach der Feier eine Gedenktafel am Gründerhaus in Darmstadt enthüllt.

Warnung vor Übertreibung und Maßlosigkeit

Thomas Spengler, Leiter des Vereinshistorischen Referats, erinnerte an düstere Kapitel in der Geschichte der Lilien. "Aber Darmstadt 98 wäre nicht Darmstadt 98, wenn es nicht immer wieder aufstehen würde", sagte er. Übertreibungen, mangelnder Demut und Maßlosigkeit jeder Art seien die Gründe für viele Krisen des Vereins gewesen. In diesem Zusammenhang warnte der Wirtschaftsprofessor eindringlich vor einer übermäßigen Ökonomisierung des Fußballs und des Vereins.

Am Mittwoch erwartet Lieberknecht die Mannschaft zum Training zurück. Am Sonntag steht das letzte Saisonspiel bei der SpVgg Greuther Fürth auf dem Programm. Nachdem der Aufstieg perfekt ist, wollen die Lilien dort noch die Zweitliga-Meisterschaft gewinnen und mit einem Sieg die 70-Punkte-Marke einstellen. Unabhängig davon, ob das gelingt: Am kommenden Montag steht in der Darmstädter Innenstadt mit der offiziellen Aufstiegsfeier bereits das nächste Fest an.