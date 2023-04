Darmstadt-Präsident Fritsch im Interview: "Das könnte ein Schutz für 50+1 sein"

Investoren sollen der DFL frisches Geld zur Verfügung stellen. DFL-Aufsichtsratsmitglied Rüdiger Fritsch (61) sieht auch für kleinere Vereine Chancen.

Beteiligt die Liga einen von sechs derzeit interessierten Private-Equity-Investoren gegen eine Milliardensumme an ihren Medienrechten? Der Prozess hat in den vergangenen Wochen Fahrt aufgenommen, aktuell bereiten die potenziellen Bieter sogenannte indikative Angebote vor, über die dann wiederum die 36 Klubs aus Bundesliga und 2. Liga abstimmen. "Wir müssen jetzt in unsere Zukunft investieren. Denn wir sind konfrontiert mit veränderten Medienmärkten, einem veränderten Nutzungsverhalten und konkurrierenden Ligen, die bereits jetzt verstärkt langfristig investieren", sagt Darmstadt-98-Präsident Rüdiger Fritsch, wie DFL-Interimsgeschäftsführer Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt einer der Befürworter des Prozesses. Das DFL-Aufsichtsratsmitglied spricht im kicker-Interview über die Hintergründe, die geplante Verteilung, Kritik und Mehrheiten.

Herr Fritsch, Sie sind der einzige Zweitliga-Vertreter der Arbeitsgruppe Zukunftsszenarien, die den Investorenprozess vorbereitet hat. Werden die Kleinen nicht die großen Verlierer, weil das Gros möglicher Einnahmen bei den Großen landet?

Nein, für die sogenannten kleineren Vereine ist genauso wichtig, dass die DFL ihr Geschäftsmodell stärkt und weiterentwickelt. Denn hierum geht es primär. Dafür sind heute Investitionen notwendig, um langfristig erfolgreich zu sein. Je kleiner der Klub, desto größer ist die Auswirkung der jährlichen zentral vermarkteten Ausschüttungen der DFL für den Gesamtetat. Auch nötige Investitionen in die infrastrukturelle Zukunft, wie etwa in den 5G-Ausbau der Stadien oder virtuelle Bandensysteme, sodass im Ausland jeweils eine andere Werbung ausgespielt werden kann, wenn zum Beispiel Spieler aus wichtigen Auslandsmärkten auf dem Rasen stehen, sollen finanziell auf Klubseite unterstützt werden. Das sind nur Beispiele, die aber verdeutlichen: Für Zweitligisten sind solche Verbesserungen ohne zusätzliche Liquidität nicht zu stemmen. Auch für manche Erstligisten wäre das wahrscheinlich schwer. Auch hierfür wird Geld benötigt.

Über die Ausschüttungen erhalten die Klubs ihren jeweiligen Anteil, und ein Rattenrennen um Investoren auf Klubebene wird so eher unterbunden. Darmstadt-Präsident Rüdiger Fritsch

Manche Vertreter stellen den Prozess fast schon als alternativlos dar, auch Sie gelten als Befürworter. Im Endeffekt aber ziehen Sie doch nur Einnahmen der Zukunft vor, die dann verloren sind.

Noch mal: Wir müssen jetzt in unsere Zukunft investieren. Denn wir sind konfrontiert mit veränderten Medienmärkten, einem veränderten Nutzungsverhalten und konkurrierenden Ligen, die bereits jetzt verstärkt langfristig investieren. Die Premier League ist ohnehin enteilt. Wenn wir nichts tun, hängen uns Spanien, Frankreich und Italien ab, zumal es dort kein 50+1 gibt und Vereine so anders Geld reinholen und langfristig in die Zukunft investieren könnten. Ein Liga-Partner könnte, aus meiner Sicht, übrigens auch ein zusätzlicher Schutz für 50+1 sein. Denn: Eine gut funktionierende DFL ist für alle beteiligten Klubs gut und wichtig. Über die Ausschüttungen erhalten die Klubs ihren jeweiligen Anteil, und ein Rattenrennen um Investoren auf Klubebene wird so eher unterbunden. Und wichtig ist, dass mit der Beteiligung zudem mittelfristig natürlich eine Wertsteigerung einhergehen muss, die das, wie Sie sagen "verlorene Geld", welches aufgrund der Beteiligung dem Partner zusteht, spürbar übertrifft. Das ist natürlich Teil der Planung.

Wie hoch soll die Fremdbeteiligung denn eigentlich sein?

Zwischen 12,5 und 20 Prozent sind in der Diskussion. Meine persönliche Meinung ist, lieber hoch anzusetzen, um finanziell ein gutes Ergebnis zu erzielen, mit dem dann auch die Zukunft gestaltet werden kann. Einen solch komplexen Prozess kann man nämlich nicht alle paar Jahre durchführen. Ich rate zu einer Versachlichung der Diskussion. Hoheitliche Rechte wie die Anstoßzeiten bleiben in der Hand der DFL und damit in der Hand der Vereine. Und wir reden so oder so immer von einer überschaubaren Minderheitsbeteiligung.

Kolportiert werden immer wieder Summen zwischen 2 und 3,5 Milliarden Euro. Ist das realistisch?

Ich beteilige mich nicht an Spekulationen. Das Ergebnis hängt von vielen Punkten ab, insbesondere natürlich von der Prozentzahl der Anteile und der Laufzeit der Rechteübertragung. Die Verantwortlichen der DFL werden sicher nicht nur nach dem Geld entscheiden, sondern berücksichtigen, welches Know-how, welche Synergiemöglichkeiten und welche Erfahrungen im Markt der jeweilige Partner mitbringt.

So oder so: Die Klubs erhalten viel Geld auf einen Schlag, das wird automatisch höhere Forderungen der Spieler mit sich bringen.

Derzeitige Überlegungen sehen grundsätzlich drei Töpfe vor: Bei Topf 1 geht es um die Verbesserung der finanziellen Mittel ausschließlich für die DFL, um deren Geschäftsaktivitäten der nächsten Jahre in Deutschland sowie auch im internationalen und digitalen Kontext zu verbessern. Hier sprechen wir von noch engerer Zusammenarbeit mit unseren nationalen Partnern und vom umfassenden Ausbau der Maßnahmen, um zum Beispiel die weltweite Präsenz zu steigern und den deutschen Profifußball global attraktiver zu machen. Denn die Wahrheit ist, dass international die Bundesliga und die 2. Liga teilweise schon länger nicht mehr als Premium wahrgenommen werden. Da gibt es großes Potenzial. Von einer starken Bundesliga profitiert dabei auch die 2. Liga.

Mehr zum Investorenprozess Liga widerspricht: Zweidrittelmehrheit reicht

Was kommt in Topf 2?

Die Ausstattung der Klubs, um den Anforderungen auf Zukunftsfeldern gerecht zu werden und die DFL bei ihren Maßnahmen zu unterstützen - damit Liga und Vereine gemeinsam profitieren. Wenn dann etwas übrigbleibt, kommt Topf 3 ins Spiel. Gelder aus diesem Topf sollten, meiner Meinung nach, den Klubs im Rahmen der unternehmerischen Freiheit zur freien Verfügung überlassen werden. Wenn dann damit auch Transfers getätigt werden oder Spieler im Klub gehalten werden können, dann ist das so. Der Kern ist schließlich der Fußball.

Das Geld landet also doch zum Teil im Rattenrennen des internationalen Transfermarkts.

Falsch. Wenn wir annehmen, dass dieses Geld über mehrere Jahre verteilt an 36 Klubs ausgeschüttet wird, dann wird dies den Markt sicher nicht fluten.

Aber es wird dennoch für einen zumindest moderaten Preisanstieg sorgen.

Der hier zugrunde liegende Prozess muss gekoppelt werden mit dem Bemühen um verschärfte Regulatorik auf dem internationalen Fußballmarkt. Die DFL hat schon in den zurückliegenden Verhandlungen um die neuen UEFA-Finanzregeln die Rolle des Ausgabenbremsers eingenommen. Dieser Part wird und muss weiterverfolgt werden. Die DFL muss über Allianzen mit anderen großen Ligen sicherstellen, dass das in manchen Ländern ungebremste und unregulierte Finanzverhalten ein Ende hat und die Ausgabenstruktur wieder einen halbwegs vernünftigen Rahmen bekommt.

Glauben Sie, dass die Idee die Zwei- drittel-Mehrheit in der Mitgliederversammlung findet?

Anfangs gab es einige Skeptiker. Nachdem der Prozess eine gewisse Gestalt angenommen hat und die Klubinformationsrunden stattgefunden haben, nehme ich eine positive Stimmung wahr. Dass sich zu Beginn der eine oder andere vielleicht nicht immer voll mitgenommen gefühlt hat, lag auch daran, dass wir als Arbeitsgruppe selbst komplett ergebnisoffen an die Sache herangegangen sind. Nach den Informationsveranstaltungen zuletzt habe ich das Gefühl, dass alle oder zumindest die überwiegende Mehrheit den akuten Handlungsbedarf erkennt und für die grundsätzliche Umsetzung ist - ungeachtet der Tatsache, dass es noch der Klärung einiger Detailpunkte bedarf.