Darmstadt-Präsident Fritsch: "Auch lieb gewonnene Spieler werden den Verein verlassen"

Vereinspräsident Rüdiger Fritsch sieht im relativ kleinen Stadion des SV Darmstadt 98 kein Hindernis für die Ambitionen des Vereins. Andere Faktoren fallen mehr ins Gewicht.

Will und muss realistisch planen: SVD-Präsident Rüdiger Fritsch. IMAGO/Jan Huebner

Nach mehrjähriger Umbauzeit wurde das Stadion des SV Darmstadt 98 kurz vor Weihnachten eröffnet. Mit einer Kapazität von 17.800 Zuschauern liegt es im Ranking der Zweitliga-Vereine allerdings nur in der unteren Hälfte. Sollten die Lilien in die Bundesliga aufsteigen, wäre es dort derzeit mit Abstand die kleinste Arena.

Doch Präsident Rüdiger Fritsch sieht darin kein Problem für das im Leitbild des Vereins festgehaltene Ziel, die Top-20-Vereine des deutschen Fußballs herauszufordern. Natürlich lebe die Fußballkultur von vollen Stadien und stimmungsvollen Fans, sagt Fritsch im Interview mit dem kicker. "Aber rein wirtschaftlich gesehen sind die Ticketerlöse nicht mehr so bedeutend wie früher. Die Einnahmen aus der Medienvermarktung und dem Sponsoring sind heutzutage entscheidender."

Wieso sich ein Sponsor oft mehr lohnt als 5000 Stehplätze

Der Wirtschaftsanwalt, der dem Verein seit über zehn Jahren vorsteht, verdeutlicht das an einem Rechenbeispiel: Hätte das neue Stadion 5000 Stehplätze mehr, wären das bei einem durchschnittlichen Ticketpreis von zwölf Euro Mehreinnahmen von 60.000 Euro pro Spiel und rund einer Million Euro pro Saison.

Bei einem Jahresetat von 50 Millionen wären das gerade zwei Prozent. Und dabei seien noch nicht die Kosten für die zusätzlichen Zuschauer eingerechnet wie Sicherheitsdienst, Energiekosten oder mehr Toiletten. "Ein weiterer Sponsor würde sich da eher auszahlen", sagt Fritsch. "Der bringt Geld und verursacht kaum zusätzliche Kosten."

Darmstadt will sich intensiver mit Transfers beschäftigen

Im vergangenen Geschäftsjahr mussten die Lilien erstmals seit acht Jahren einen Verlust verbuchen. Grund waren vor allem Einnahmeverluste in Folge der Corona-Pandemie sowie gesunkene Fernsehgelder. Auch vor diesem Hintergrund werde man sich mit dem Thema Transfers noch intensiver beschäftigen müssen, sagte Fritsch.

Bei Abgängen sei man in Darmstadt in jüngerer Vergangenheit sehr verwöhnt gewesen, habe in den vergangenen Jahren etwas mehr Geld für Spieler ausgegeben als eingenommen. "Doch es ist weder im normalen Leben noch im Profifußball eine Strategie, auf Dauer mehr auszugeben, als man einnimmt", stellt Fritsch klar.

Vereine wie Mainz oder Freiburg, deren Entwicklungen oft für Darmstadt als Vorbild genannt werde, hätten über Jahrzehnte Spieler mit Gewinn verkauft. "Wenn wir das nicht machen, werden wir auf Dauer keine Chance haben. Unsere Fans müssen sich darauf vorbereiten, dass auch lieb gewonnene Spieler den Verein einmal verlassen", sagte Fritsch.

Zum Saisonende läuft der Vertrag von Patric Pfeiffer aus. Für einen der besten Innenverteidiger der Liga werden die Lilien voraussichtlich keine Ablösesumme erzielen. Ob auch Leistungsträger mit laufenden Verträgen den Verein verlassen werden, steht laut Fritsch noch nicht fest. "Dazu ist es noch viel zu früh", sagte er. "Wir haben bis jetzt jedenfalls kein Angebot vorliegen."