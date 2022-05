Darmstadt patzt in Düsseldorf - Schalke hat Matchball

Im extrem spannenden Aufstiegsrennen der 2. Liga patzte Darmstadt in Düsseldorf und ermöglichte so Schalke den ersten Matchball am Samstagabend gegen St Pauli. Der HSV ist zuvor gegen Hannover gefordert, Bremen greift am Sonntag ein.

Wer steigt am Ende auf? Schalke hat gegen St. Pauli Matchball, Darmstadt unterlag in Düsseldorf und Bremen spielt in Aue. imago images

Kempe-Tor zu wenig: Darmstadt verschläft erste Hälfte in Düsseldorf

Der SV Darmstadt 98 verlor am Freitagabend mit 1:2 bei Fortuna Düsseldorf und erlitt im Aufstiegsrennen einen Rückschlag. Gleichzeitig ermöglichten die Lilien durch ihre Niederlage Schalke schon am 33. Spieltag den ersten Matchball. In Düsseldorf verschlief der SVD die Anfangsphase komplett, Iyoha (3.) und Zimmermann (10.) trafen zur frühen Führung für die Fortunen. Die Lilien hatten sogar noch Glück, dass das Aluminium bei einem Klauß-Schuss ein durchaus mögliches 0:3 zur Pause verhinderte. Nach Wiederanpfiff übernahm Darmstadt aber das Kommando, Kempe erzielte vom Punkt den Anschlusstreffer (60.). Die Gäste drückten nun vehement auf den Ausgleich, dieser sollte aber nicht mehr fallen. Vielmehr verloren in einer hektischen Schlussphase beide Teams noch einen Mann: Düsseldorfs Ginczeks sah glatt Rot, Darmstadts Gjasula Gelb-Rot (jeweils 88.).

Paderborn gewinnt letztes Heimspiel der Saison

Der SC Paderborn gewann im Parallelspiel mit 2:0 gegen den SV Sandhausen und feierte damit im letzten Heimspiel der Saison einen Dreier. Der SCP ging durch einen wunderschönen Distanztreffer von Muslija in Führung (27.), Klement, der bereits das Führungstor vorbereitet hatte, ließ in der 60. Minute das 2:0 folgen. Anschließend passierte nichts mehr. Bei Sandhausen riss im letzten Auswärtsspiel die Serie von acht Partien in der Fremde ohne Niederlage.

Beim HSV wird am Schluss abgerechnet

Am Samstag stehen zwei Partien besonders im Mittepunkt: Am Nachmittag (13.30 Uhr) empfängt der Hamburger SV zum Nordduell Hannover 96. Die Rothosen waren fast schon raus aus dem Aufstiegsrennen, haben sich aber durch eine Serie von drei Siegen in Folge zurückgemeldet und befinden sich dadurch wieder in Schlagdistanz. Den direkten Aufstieg hat der HSV nicht mehr in der eigenen Hand. Das Restprogramm - nach dem Heimspiel gegen Hannover reist der HSV am letzten Spieltag nach Rostock - sowie die beste Tordifferenz aller Kandidaten könnte am Ende allerdings für den HSV sprechen. "Abge­rechnet wird am Schluss", sendete Torjäger Robert Glatzel (23 Saisontreffer) auf der HSV-Website schon mal eine Kampfansage an die direkten Konkurrenten.

Unabhängig von der Endplatzierung plädiert Jonas Boldt für eine Fortsetzung des eingeschlagenen Wegs mit Trainer Tim Walter, der zwischenzeitlich in die Kritik geriet: "Wenn du so zusammenbleibst in der Konstellation, kann hier richtig etwas wachsen. Das ist etwas, das dem HSV in den letzten 20 Jahren gefehlt hat", sagte der Sportvorstand. Etwas entstehen soll auch in Hannover, der immer noch mächtige Klubboss Martin Kind peilt für die kommenden Jahre die Rückkehr in die Bundesliga an. Allerdings nicht mit dem derzeitigen Coach Christoph Dabrowski, dessen am Saisonende auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Vielmehr wird dem derzeitigen Fürther Coach Stefan Leitl die Mission Wiederaufstieg übertragen, nur die offizielle Bestätigung steht noch aus.

In den zwei weiteren Nachmittagspartien geht es sportlich sprichwörtlich um die "goldene Ananas. Jahn Regensburg und der 1. FC Heidenheim haben ein Jahr weiterer Klassenzugehörigkeit ebenso in der Tasche wie Hansa Rostock, das beim feststehenden Absteiger FC Ingolstadt gastiert.

Jubelt Schalke gegen corona-geplagte Kiez-Kicker?

Am Samstagabend (20.30 Uhr) kommt es dann zum Aufstiegskracher zwischen Schalke 04 und dem FC St. Pauli. Schalke ist das einzige Team, das bereits am 33. Spieltag den vorzeitigen Aufstieg feiern könnte: Nachdem Darmstadt in Düsseldorf den Kürzeren zog, wären die Knappen mit einem Sieg wieder zurück in der Bundesliga. Die Hoffnungen bei den Königsblauen liegen besonders auf den Schultern von Simon Terodde. Der mit 28 Treffern beste Torjäger im Unterhaus schoss die Schalker mit seinem Last-Minute-Tor am vergangenen Wochenende beim 2:1-Sieg beim SV Sandhausen zurück auf Rang eins und damit in die komfortable Ausgangssituation. Seine nach der Hinserie noch mehr als gute Situation hat der FC St. Pauli im Jahr 2022 komplett verspielt, aus sieben Punkten Vorsprung auf Rang drei wurden drei Zähler Rückstand. Zu allem Überfluss wurden die Kiez-Kicker am vergangenen Wochenende von einem Corona-Ausbruch heimgesucht, gleich zehn Profis befinden sich in Isolation. Der FCSP verfällt aber nicht in Selbstmitleid, sondern will auf Schalke antreten: "Wir tun alles, um eine konkurrenzfähige Gruppe zusammenzukriegen", sagte Sportchef Andreas Bornemann. Fest steht aber auch, dass die Verantwortlichen bei den Spielern keine gesundheitlichen Risiken eingehen werden, weshalb hinter der Aufstellung für den Samstagabend ein großes Fragezeichen steht.

In Nürnberg herrscht Realismus - Werder setzt auf "etwas Verrücktes"

Am Sonntag (13.30 Uhr) greifen mit dem 1. FC Nürnberg und Werder Bremen die letzten beiden Aufstiegskandidaten ein. Für den Club sind die Hoffnungen bei sechs Punkten Rückstand auf Rang zwei und drei sowie der deutlich schlechteren Tordifferenz gegenüber der Konkurrenz nur noch theoretischer Natur. "Um ganz oben zu landen, fehlt uns unter normalen Umständen noch ein Bisschen", gab Sportvorstand Dieter Hecking eine realistische Einschätzung vor den beiden letzten Spieltagen ab. Und so ist Hecking gemeinsam mit Sportdirektor Olaf Rebbe bereits dabei, den Kader für einen weiteren Angriff Richtung Oberhaus zu planen: Tom Krauß war nicht zu halten, doch Linus Tempelmann bleibt noch ein weiteres Jahr. Besonders im Blickpunkt steht aber die Verstärkung der Abteilung Attacke, nur 48 erzielte Tore sind unter den Top sechs der Tabelle mit Abstand der Tiefstwert. Kiel dagegen hat sich nach einer unruhigen Hinserie und dem Abgang von Trainer Ole Werner unter dessen Nachfolger Marcel Rapp stabilisiert und den Klassenerhalt nach nur einer Niederlage aus den letzten sechs Ligapartien (2 Siege/ 3 Unentschieden/1 Niederlage) schon längst in der Tasche. Holstein nutzt das ruhige Fahrwasser und ermöglicht es dem aus der Ukraine geflüchteten Denys Miroshnichenko, sich bei der KSV im Training fitzuhalten.

Hinter Werder Bremen liegt ein Wellental der Gefühle. Nach dem 4:1-Sieg auf Schalke wurden die Hanseaten nahezu schon als Aufsteiger gefeiert, nach dem 2:3 bei Holstein Kiel befand sich Werder dann plötzlich im Tal der Tränen. "Die Wahrheit liegt in der Mitte", betonte Coach Werner, und gab sich vor dem Duell bei Absteiger Erzgebirge Aue bewusst unbeeindruckt von dem ganzen Auf und Ab. Allerdings ist Bremen durch die Niederlage bei den Störchen auf Rang drei der Tabellen abgerutscht und hat dadurch selbst mit zwei Siegen den direkten Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand, sondern ist auf Patzer der Konkurrenten angewiesen. Darauf setzt auch Werner: "Da passiert in der Regel noch mal etwas Verrücktes." Zuvorderst gilt es aber für den SVW, seine eigenen Aufgaben zu erledigen und sechs Punkte einzufahren. Denn unverändert möchte Werner "aus diesem spannenden Aufstiegskampf als einer der Sieger" hervorgehen.

Selbstvertrauen für die Abstiegsrelegation: Gelingt Dresden endlich der erste Sieg 2022?

Rein tabellarisch geht es in der Partie zwischen dem Karlsruher SC und Dynamo Dresden nur noch um wenig. Der KSC könnte sich aber noch ein paar Plätze nach oben arbeiten und damit seine Position für die Verteilung der TV-Gelder verbessern. Nicht unerheblich, müssen die Badener doch ab Sommer einen Ersatz für Philipp Hofmann suchen. Den Angreifer, der seit 2019 in 94 Ligapartien 48 Tore für den KSC erzielte und damit rein rechnerisch in jeder zweiten Partie knipste, zieht es zu Bundesligist VfL Bochum. Dresden steht bereits als Teilnehmer der Abstiegs-Relegation fest. Für die Sachsen gilt es besonders, mit einem Sieg für die Verlängerung im Kampf gegen den Abstieg Selbstvertrauen zu tanken. Denn ein Dreier ist den Dynamos im Jahr 2022 bisher noch nicht gelungen.

Der Tabellenrechner: Rechnen Sie den spannenden Aufstiegskampf zu Ende