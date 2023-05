Darmstadt macht Bundesliga-Rückkehr perfekt - St. Pauli feiert in Kiel wildes 4:3

Mit einem 1:0 über Magdeburg startete der SV Darmstadt am Böllenfalltor die Aufstiegsparty. In Kiel gewann St. Pauli ein wildes Spiel mit 4:3 - und hält so den Druck auf den HSV aufrecht.

Mit einem 1:0-Sieg über Magdeburg machte Darmstadt den Aufstieg perfekt. Der FCM entpuppte sich dann aber als gefährlicher Gegner, der über El Hankouri (14.) an der Führung schnupperte. Sekunden zuvor hatte Heber noch auf der Linie gegen Tietz gerettet. Kurz vor der Halbzeit brandete dann aber riesiger Jubel am Böllenfalltor auf, als Tietz' zunächst wegen Abseits nicht anerkannter Treffer nach VAR-Check doch gegeben wurde (38.).

Die Lilien befanden sich damit auf Bundesliga-Kurs, mussten aber weiter auf der Hut bleiben, was Schuhens starke Rettungstat gegen Ceka eindrucksvoll unter Beweis stellte (45.+4). Nach dem Seitenwechsel blieb es ein unterhaltsames, weil ausgeglichenes Duell. Je länger das Spiel andauerte, desto mehr waren die Darmstädter auf Ergebnissicherung aus. Schuhen musste dann aber bei einer Doppelchance von Schuler und Ceka sein ganze Können aufbieten, um seinen Kasten sauberzuhalten (74.). Letzten Endes blieb es beim knappen 1:0, das den SVD zurück in die höchste deutsche Spielklasse katapultierte - und nach Abpfiff einen Platzsturm in Darmstadt auslöste.

St. Pauli bewahrt rechnerische Aufstiegschance

In Kiel wahrte St. Pauli mit einem 4:3 seine theoretische Chance auf Platz drei, doch die Kiez-Kicker taten sich zunächst schwer und gerieten per cool verwandeltem Foulelfmeter (Vasilj an Bartels) von Skrzybski gar in Rückstand. Danach wurden die Gäste mutiger und kamen über Afolayan, der mit Glück und Geschick verwandelte, zum Ausgleich (39.). Nach Wiederanpfiff glänzte Vasilj mit einer tollen Parade gegen Reese (47.) - und war damit die Initialzündung für verbesserte Hanseaten, die sich aufmachten, drei Punkte mitzunehmen. Wahls Eigentor zum 1:2 half St. Pauli noch (53.), ehe Daschner die frühe Vorentscheidung herbeiführte (61.).

Danach wurde es wild: Zunächst unterlief Kirkeskov das zweite Eigentor des Abends (74.), dann konterte Komenda postwendend mit dem 2:4 für die Störche. Nachdem Afolayan Gelb-Rot wegen unerlaubten Betretens des Platzes gesehen hatte (88.), verkürzte Reese noch auf 3:4 (90.+3). Dabei blieb es dann aber. Durch den Sieg halten die Hamburger den Druck auf den Tabellendritten HSV aufrecht, der damit am Samstag gegen die SpVgg Greuther Fürth mindestens einen Punkt benötigt, um sich Relegationsplatz drei einen Spieltag vor Schluss endgültig zu sichern.