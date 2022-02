Darmstadt-Kapitän Holland spricht Klartext: "Richtig auf die Fresse"

Mit 0:5 kam der Tabellenführer SV Darmstadt im heimischen Stadion gegen den HSV unter die Räder. Der deutlichen Niederlage folgten ebenso deutliche Worte.

Es war ungemütlich am Sonntagnachmittag am altehrwürdigen Böllenfalltor in Darmstadt. Und das nicht bloß aufgrund des nass-kalten Wetters. 0:5 lautete der Endstand nach 90 Minuten gegen den HSV. "Wir haben heute richtig auf die Fresse bekommen", sprach Kapitän Fabian Holland deutlich aus, was vermeintlich in einigen Köpfen vorging, die es mit den Lilien halten. "Wir waren von Beginn an nicht gut genug im Spiel, nicht in den Zweikämpfen und haben die Hamburger nicht richtig angelaufen", analysierte der Linksverteidiger der Hessen die Versäumnisse seiner Mannschaft und fasste zusammen: "Es sind insgesamt zu viele Dinge nicht so gelaufen, wie wir sie uns vorgestellt hatten."

"Untypische" Darmstädter "machen es einfach schlecht"

Ähnlich sah es auch Torwart Marc Schuhen, der im ersten Spiel nach seiner Vertragsverlängerung fünf mal hinter sich greifen musste: "Es gibt halt solche Tage, heute war so einer", ordnete er die "schmerzhafte Niederlage" ein. Diese sei "deutlich und verdient" ausgefallen, da "wir es einfach schlecht gemacht haben". Dabei sei es laut Schuhen "untypisch für uns, dass uns heute so viele Dinge gefehlt haben, speziell in der Zweikampführung" - was es nun zu analysieren gelte.

Solch ein Spiel kommt in einer langen Saison schon mal vor. Torsten Lieberknecht

Auch Torsten Lieberknecht befand nach Abpfiff, dass es "ein gebrauchter Tag, an dem der HSV sehr vieles überragend umgesetzt hat" gewesen sei. Seine Mannschaft habe "zu viele Fehlpässe" gespielt, während der Gegner den Hessen "gerade in puncto Effizienz und Positionsspiel" überlegen gewesen wäre. Deshalb müsse man "dem HSV einfach Respekt zollen, dass sie heute so einen Sahnetag erwischt haben", so Lieberknecht weiter, der die herbe Klatsche aber auch nicht überbewerten wollte: "Solch ein Spiel kommt in einer langen Saison schon mal vor, das gehört zum Fußballer-Leben dazu."

Deshalb blickt Lieberknecht auch positiv auf die kommenden Aufgaben. Denn bei einem ist er sich sicher: "Die Mannschaft wird sich davon erholen". Im besten Fall bis kommenden Sonntag gegen Hannover (13.30, LIVE! bei kicker), wenn es erneut darum geht, die Tabellenspitze zu behaupten.