Darmstadt interessiert sich für Burcu

Talent Livan Burcu (19) steht in den Schlagzeilen, weil er seinen Klub, den SV Sandhausen, verklagt hat. Eine weitere Zusammenarbeit scheint so gut wie ausgeschlossen zu sein. Nach kicker-Informationen ist Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 am offensiven Mittelfeldspieler interessiert, doch die finanziellen Vorstellungen der Klubs sollen noch weit auseinander liegen.