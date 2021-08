Darmstadt im Höhenflug: "Ein geiler Fußballtag"

Mit sieben Zählern aus den vergangenen drei Spielen präsentiert sich Darmstadt zuletzt äußerst formstark. Allen voran die Offensivabteilung macht Spaß.

Darmstadt 98 hat nach fünf Spielen die beste Offensive der 2. Bundesliga (gemeinsam mit Tabellenführer Regensburg). Dabei standen nach den ersten beiden Partien exakt null Tore, keine Punkte und fünf Gegentreffer auf der Habenseite. Der Fehlstart in die Saison war allen voran den Corona-Fällen direkt vor dem Start in die Spielzeit geschuldet, wodurch an den ersten beiden Spieltagen Trainer Torsten Lieberknecht nur ein Rumpf-Kader zur Verfügung gestanden hatte.

Seitdem hat sich einiges getan bei den Lilien, vor allem am Böllenfalltor: Am 3. Spieltag wurde Ingolstadt mit 6:1 aus dem Stadion gefegt, nun ließen die Hessen gegen Hannover das nächste Feuerwerk folgen - 4:0! Ob das nur daran liegt, dass Coach Lieberknecht - wie er offen kommuniziert - die Stadion-Hymne "Die Sonne lacht" so gerne hört?

Duo Pfeiffer/Tietz macht Dursun vergessen

Einen großen Anteil an dem aktuellen Höhenflug - auch beim 2:2 in Hamburg wussten die Lilien durchaus zu gefallen - hat sicherlich auch das neue Sturmduo Phillip Tietz und Luca Pfeiffer, das den Abgang von Serdar Dursun im Sommer fast schon vergessen macht. Tietz steht aktuell bei fünf Toren und einem Assist, Pfeiffer bei drei Treffern und einer Vorlage.

Das Zusammenspiel mit Luca macht von Woche zu Woche mehr Spaß. Phillip Tietz über Luca Pfeiffer

Auch gegen Hannover waren die beiden wieder entscheidend beteiligt, Pfeiffer traf zum 1:0 und legte das 2:0 von Tietz vor. "Das Zusammenspiel mit Luca macht von Woche zu Woche mehr Spaß, wir harmonieren immer besser. Beim 2:0 spielt er mir den Ball perfekt zurück - umso schöner, dass daraus ein Tor entstanden ist. Wir wollen immer Tore machen, der Trainer hat uns auch gesagt, dass wir immer auf den nächsten Treffer gehen sollen. Das hat heute sehr gut funktioniert", so Tietz nach der Begegnung.

"Das zeigt den Charakter der Mannschaft"

Sein Sturmpartner war ebenfalls hochzufrieden mit dem Auftritt gegen die Niedersachsen. "Es war ein geiler Fußballtag, der großen Spaß gemacht hat. Wir haben an die vergangenen Wochen angeknüpft und uns diesen Sieg auch verdient. Die sieben Punkte zeigen den Charakter der Mannschaft und dass wir uns aus einer schwierigen Situation herausgearbeitet haben", sagte Pfeiffer.

Die Länderspielpause jetzt kommt fast schon zum falschen Zeitpunkt für die Lilien, die gerade richtig in Fahrt kommen. Als nächstes gastiert der starke Aufsteiger Dresden am Böllenfalltor, der verhindern wollen wird, dass wieder so oft "Die Sonne scheint".