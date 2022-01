Darmstadt holt Sturmtalent Leipold

Trainer Torsten Lieberknecht hat kürzlich im kicker-Interview Winterneuzugänge beim SV Darmstadt 98 nicht ausgeschlossen - als Vorgriff für die kommende Saison. Nun hat sich der Zweitliga-Zweite die Dienste eines Sturmtalents aus Bayern gesichert.

Der SV Darmstadt 98 hat Angreifer André Leipold vom bayerischen Regionalligisten SV Wacker Burghausen verpflichtet. Der 20-Jährige, der in der laufenden Saison in 22 Spielen neun Tore für die Oberbayern erzielte, ist nach kicker-Informationen perfekt. Er wird zum Trainingsauftakt am Montag am Böllenfalltor erwartet.

Leipold gilt als Perspektivspieler, erhält einen längerfristigen Vertrag. Zunächst muss er sich wohl hinter Luca Pfeiffer und Phillip Tietz (jeweils zwölf Saisontore) einordnen. Er stand bereits bei anderen Zweit- und Drittligisten im Fokus. Leipold gilt als schnell und quirlig, verfügt zudem über einen guten Torinstinkt. Bevorzugt spielt er im Sturmzentrum, kam allerdings auch schon auf den Flügeln zum Einsatz.

Löwe Dressel vorerst wohl kein Thema

Wohl kein Thema im Winter ist ein anderer Spieler aus Bayern: Dennis Dressel vom TSV 1860 München. Der zentrale Mittelfeldspieler war im vergangenen Sommer ein großes Thema. Der Spieler und der SV Darmstadt 98 hatten sich grundsätzlich über einen Wechsel geeinigt. Ein Transfer scheiterte dann jedoch an den hohen Ablöseforderungen der Münchner.

Mittlerweile sind die Lilien im zentralen Mittelfeld aber gut aufgestellt. Klaus Gjasula und Tobias Kempe bildeten dort zuletzt ein starkes Tandem, zudem sind Marvin Mehlem und Fabian Schnellhardt nach ihren Verletzungen wieder fit.

Ende der Saison wäre Dressel ablösefrei. Zur neuen Spielzeit könnte Dressel deswegen ein Thema sein, auch wenn die Lilien den Transfer sicher vorher eintüten würden. Trainer Torsten Lieberknecht hatte kürzlich eingeräumt, dass man den 23-Jährigen weiter beobachte - so wie andere Drittliga-Spieler auch.