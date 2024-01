Darmstadt hat Hoffenheims Justvan im Fokus

Bei der Suche nach Verstärkungen befasst sich der SV Darmstadt 98 offenbar auch mit dem offensiven Mittelfeldspieler Julian Justvan. "Das ist ein guter Spieler. Definitiv. Er hat mir schon in Paderborn gut gefallen", sagte Trainer Torsten Lieberknecht. Aber der 25-Jährige sei Bestandteil der TSG 1899 Hoffenheim, die ihn vor der Saison in dem Wissen geholt habe, dass er sich dort entwickeln werde. Allerdings kam der 1,77 Meter große Mittelfeldspieler in den ersten 16 Liga-Spielen lediglich auf vier Einwechslungen.