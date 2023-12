Darmstadt gibt sich noch lange nicht auf: "Es hat einen Grund, warum wir aufgestiegen sind"

Trotz seit Wochen enttäuschender Resultate ist Darmstadt keineswegs abgeschlagen. Gelingt im letzten Heimspiel des Jahres noch einmal ein Ausrufezeichen?

Nach 14 Spieltagen steht Darmstadt 98 da, wo viele den Aufsteiger vermutet hatten: auf Platz 18.

Die schwache Punktausbeute in den jüngsten Begegnungen mit den direkten Konkurrenten Heidenheim (2:3), Bochum (1:2), Köln (0:1) und Mainz (0:0) verstärkt zudem den Eindruck: Die Lilien sind zwar in jedem Spiel konkurrenzfähig, doch auf Strecke fehlt schlichtweg ein Stückchen Substanz. Eine Deutung, gegen die sich die Beteiligten indes verständlicher Weise wehren.

"Es wäre viel zu früh, jetzt schon daran zu denken, die Flinte ins Korn zu werfen", hatte Trainer Torsten Lieberknecht unmittelbar nach der Partie in Heidenheim betont. Stürmer Oscar Vilhelmsson (20) legte mit einigen Tagen Abstand nach: "Natürlich ist der Glaube an den Klassenerhalt weiterhin da. Wir behalten die Köpfe oben und kämpfen weiter. Es hat schließlich einen Grund, warum wir in die Bundesliga aufgestiegen sind - und es ist noch nicht einmal die Hälfte der Saison gespielt. Außerdem haben wir schon bewiesen, dass wir eine gute Mannschaft sind und Spiele gewinnen können."

Auch wenn neun Punkte aus 14 Spielen die Bilanz eines Absteigers repräsentieren - zur Wahrheit gehört ebenso, dass die 98er nur einen Zähler Rückstand auf Rang 15 aufweisen. Also im Rennen um die Rettung weiterhin voll dabei sind.

Vilhelmsson macht sich und den Lilien Mut: "Eine gute Chance, gerade in einem Heimspiel"

"Punkte holen, wo keiner damit rechnet", hat Lieberknecht daher nach den wenig ertragreichen Kellerduellen als neue Maxime ausgegeben.

Gegen Wolfsburg gehen die Lilien am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf dem Papier gewiss als Außenseiter in die Partie, viel erfolgreicher waren die kriselnden Wölfe in den jüngsten Wochen aber auch nicht. Von einer "guten Chance" spricht Vilhelmsson daher, "gerade in einem Heimspiel".

Dabei besteht zumindest die Hoffnung, dass sich die personelle Lage bei den auch verletzungsbedingt arg gebeutelten Hausherren wenigstens leicht entspannt. Fabian Nürnberger, der wegen einer Sprunggelenkverletzung in Heidenheim aussetzen musste, hat sein Pensum im bisherigen Wochenverlauf deutlich gesteigert und könnte am Samstag wieder zur Verfügung stehen. Wieder voll ins Teamtraining eingestiegen ist die Wolfsburger Leihgabe Bartol Franjic nach krankheitsbedingtem Fehlen am vergangenen Wochenende. Bangen müssen die Lilien dagegen um ihren Kapitän. Fabian Holland verpasste die bisherigen Einheiten wegen eines Infekts. Ausgeschlossen ist der Einsatz des Anführers indes noch nicht.