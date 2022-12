Doppelpack von Tietz beschert Lilien Sieg über Bern

Zweitliga-Tabellenführer SV Darmstadt 98 hat sein umgebautes Stadion mit einem Sieg eröffnet: Am Samstagabend gab es gegen den Schweizer Tabellenführer Young Boys Bern vor 10.098 Zuschauern ein 2:0. Angreifer Phillip Tietz traf dabei doppelt.

Zwar stand Fabian Schnellhardt nach seiner Knieverletzung wieder in der Startelf und in Mathias Honsak und Aaron Seydel saßen zwei weitere Langzeitverletzte zunächst auf der Bank. Dennoch gab es einige Ausfälle zu beklagen. Nicht dabei waren Frank Ronstadt (Belastungssteuerung), Matthias Bader (Schlag auf die Wade), Magnus Warming (Aufbautraining) sowie Keanan Bennetts, Yassin Ben Balla, Tobias Kempe und Klaus Gjasula (alle krankheitsbedingt).

Trainer Torsten Lieberknecht entschied sich für eine Dreierkette, in der der 19 Jahre alte Clemens Riedel die zentrale Position übernahm. Im Vierermittelfeld besetzte Linksfuß Emir Karic den rechten Flügel für Bader. Im Angriff spielten Braydon Manu, Tietz und Oscar Vilhelmsson.

Dominante Lilien glänzen nicht

Die Lilien übernahmen von Beginn an die Initiative, Tietz gab in der 2. Minute den ersten Torschuss ab, der Berns Keeper jedoch vor keine Probleme stellte. Nach gut 20 ereignisarmen Minuten besorgte Tietz nach einer scharfen Hereingabe von Fabian Holland die Führung. Die Lilien blieben weiter dominant und erhöhten kurz vor der Pause erneut durch Tietz, der diesmal eine Hereingabe von Karic verwertete.

Auch im zweiten Durchgang blieben die Lilien bestimmend, ohne zu glänzen. Erst in der 63. Minute setzte der gerade eingewechselte Philipp Sonn mit einem scharfen Schuss ein Zeichen, den Berns Keeper aber erneut pararierte. Die Schweizer kam in der 67. Minute durch einen Freistoß zur ersten nennenswerten Torannäherung. Der Ball flog allerdings knapp am Lilien-Tor vorbei. Die letzte Lilien-Chance vergab der eingewechselte Honsak (85.).