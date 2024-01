Schluss in Darmstadt! Die Lilien feiern einen ganz späten Punktgewinn. Die Eintracht muss sich ankreiden lassen, zu früh in den Verwaltungsmodus geschaltet zu haben. Nach einer kontrollierten Vorstellung inklusive Zwei-Tore-Vorsprung brachten die Gäste Darmstadt mit zwei Abspielfehlern zurück in die Partie - und schenkten damit am Ende zwei Punkte her.

Abpfiff

90' +7 Die Eintracht versucht nun, das Tempo nochmal anzuziehen. Butas Flanke von rechts landet nicht bei Hauge. Auch die zweite Welle über links bringt nichts ein.

90' +5 2:2 Tor für Darmstadt

Klarer (

Linksschuss, Linksschuss, Kempe Und da ist Klarer und gleicht doch noch aus! Tuta spielt im rechten Feld einen Fehlpass, Kempe schaltet sofort und passt nach ein paar Metern nach innen, wo Innenverteidiger Klarer in Mittelstürmermanier eiskalt einschießt.

90' +4 Was geht noch für Darmstadt hier? Klarer ist längst nur noch vorne, alleine die hohen Zuspiele fehlen.

90' +1 Pfeiffer nochmal im Strafraum! Der Angreifer nimmt einen Abpraller auf und drischt in aus der Drehung volley in Richtung Tor. Tuta blockt.

90' +1 Die Eintracht taucht mal wieder im Strafraum aus, im rechten Teil donnert Dina Ebimbe die Kugel aber recht überhastet deutlich neben den Kasten.

90' +1 Es gibt sieben Minuten Nachspielzeit.

89' Spielerwechsel (Frankfurt)

Ngankam kommt für Kalajdzic Kalajdzic muss runter. Es ist nicht ersichtlich, ob es eine Vorsichtsmaßnahme ist oder ob etwas Schlimmeres passiert ist. Immerhin kann der Stürmer das Feld selbstständig verlassen.

88' Kalajdzic hatte sich vorhin schon einmal an den Fuß gefasst, nun sitzt der Stürmer auf dem Boden und muss sogar behandelt werden.

88' Karic flankt von links scharf in die Mitte, der Ball kommt aber nicht zum Mitspieler.

86' Die Ecke landet erst auf Klarers Kopfs. Den Kopfball klären Koch und Kalajdzic, aber genau vor Holland, der aus rund acht Metern drüber schießt. Das war sie, die große Chance auf den Ausgleich.

85' Gelbe Karte (Frankfurt)

Toppmöller

Toppmöller regt sich an der Außenlinie nach einem Einwurf auf - zu sehr

85' Pfeiffer arbeitet zentral vor dem Strafraum, immerhin gibt es einen Eckball.

83' Ein Freistoß fliegt von rechts in den Frankfurter Strafraum, kein Darmstädter kommt hin. Karics will die Situation von links nochmal aufmachen, der Flankenversuch rutscht aber total ab.

82' Da ist mal etwas Platz für die Gäste, um umzuschalten. Götze spielt Dina Ebimbe frei, der kurz nach der Mittellinie aber dann schon den Fehlpass spielt.

80' Spielerwechsel (Darmstadt)

Karic kommt für Nürnberger Gleich drei frische Kräfte bringt Lieberknecht für die Schlussphase nochmal aufs Feld.

79' Auch wenn Darmstadt nicht wirklich gefährlich ist, für die Eintracht ist es dennoch ein Spiel mit dem Feuer. Die Gäste kommen fast gar nicht mehr nach vorne, meist sind sie mit Verschieben und Verteidigen beschäftigt.

78' Die Lilien kommen über rechts nach vorne. Die Flanke kommt aber nicht an, auch Hollands Nachschuss von halblinks vor dem Strafraum geht nicht durch.

76' Darmstadt hat durchaus immer mal wieder Räume, spielt es aber oft unsauber aus.

74' Die Partie ist aktuell zerfahren, viel spielt sich im Mittelfeld ab, wo es aber kernig zur Sache geht. Mittendrin ist Kalajdzic, der sich immer wieder in Zweikämpfe schmeißt.

72' Die Eintracht steht aktuell recht tief, in der Offensive waren die Gäste schon länger nicht mehr. Darmstadt fehlen aber im letzten Drittel die Mittel, um richtig gefährlich vors Tor zu kommen.

70' Trapp probiert es aber nochmal, das Spiel geht weiter.

70' Es sieht nicht gut aus, Grahl hat seine Trainingsklamotten ausgezogen.

69' Trapp sitzt derweil wieder auf dem Boden, er hält sich den linken Fuß. Der Kapitän muss wieder behandelt werden.

68' Gelbe Karte (Frankfurt)

Buta

Buta geht im Mittelfeld zu sehr gegen Müller nach.

67' Das Station ist jetzt wieder voll da, das Team auf dem Rasen versucht, sich weiter ins Spiel zu arbeiten. Die Eintracht hat aktuell erstmals kleinere Probleme.

66' Eine Flanke von rechts landet fast bei Pfeiffer, der etwas zu überrascht ist. Koch und Tuta blocken sofort gegen den Stürmer, Trapp kann die Kugel final sichern.

64' Spielerwechsel (Frankfurt)

Buta kommt für van de Beek Buta ordnet sich etwas defensiver ein, Dina Ebimbe geht auf van de Beeks Position.

63' Der Treffer wurde noch kurz gecheckt, ob Pfeiffer mit der Hand dran war - alles in Ordnung entscheidet das Gespann. Darmstadt ist wieder dran!

62' 1:2 Tor für Darmstadt

Justvan (

Linksschuss, Linksschuss, L. Pfeiffer Der Anschlusstreffer für Darmstadt! Nürnberger fängt einen schlechten Pass von Trapp ab und passt von links in die Mitte, Pfeiffer leitet weiter. Justvan schießt mittig aufs Tor, wo Trapp die Beine nicht mehr rechtzeitig zusammen bekommt. Der Ball geht durch die Beine und ins Tor.

60' Bei Trapp geht es nach der Behandlung weiter, auch das Spiel wird nun fortgesetzt.

59' Skarkes abgefälschte Flanke kommt im Fünfer runter, wo Pfeiffer und Trapp zum Ball gehen. Der Stürmer kracht in den Keeper hinein, Schiedsrichter Daniel Siebert unterbricht sofort. Der SGE-Kapitän muss behandelt werden. Pfeiffer war Trapp sogar noch auf den Fuß gefallen, womöglich ist der Keeper zusätzlich noch umgeknickt.

58' Auf der Gegenseite misslingt ein Zusammenspiel von Knauff und Kalajdzic.

58' Skarke probiert es aus der Distanz, der 20-Meter-Versuch geht rund zwei Meter neben den Kasten.

57' Die Eintracht hat die Partie schnell wieder beruhigt - wie schon bekannt mit Ballbesitz.

55' Wieder Darmstadt in Tornähe, Müllers Flanke gibt Dina Ebimbe am zweiten Pfosten lässig zu Keeper Trapp zurück.

54' Fast die Antwort von Darmstadt - und das ist die beste Chance der Lilien. Justvan steckt halbrechts vor dem Strafraum in diesen hinein, Pfeiffer scheitert aus kurzer Distanz an Trapp. Die folgende Ecke bringt dann nichts ein.

52' Entscheidung durch Videobeweis

Kein Abseits, der Treffer zählt.

52' Videobeweis

Es wird kurz gecheckt, ob eine Abseitsstellung vorlag.

51' 0:2 Tor für Frankfurt

Knauff (

Linksschuss, Linksschuss, Kalajdzic Van de Beek steckt halbrechts für Dina Ebimbe durch. Der Rückpass landet bei Kalajdzic, der nochmal weiterleitet - wenn auch eher ungewollt - zu Knauff. Links im Strafraum drückt dieser die Kugel zum 2:0 über die Linie.

50' Dina Ebimbe geht rechts neben dem Strafraum gegen Holland ins Dribbling, kommt aber nicht vorbei - am Ende gibt es Abstoß.

48' Die Partie geht im zweiten Durchgang mit schon bekanntem Bild weiter: Die Eintracht kontrolliert, Darmstadt wartet erst einmal ab.

47' Mit dem Wechsel geht eine Systemumstellung einher: Darmstadt agiert jetzt mit Viererkette. Diese bilden Bader, Riedel, Klarer und Holland. Müller geht ins Mittelfeld.

46' Spielerwechsel (Darmstadt)

A. Müller kommt für Maglica Maglica ist in der Kabine geblieben, scheinbar ist doch etwas auf der Oberschenkelinnenseite passiert nach seinem Sprint in Minute 35.

Anpfiff 2. Hälfte

45' Richtige Derbystimmung kommt bislang zwischen Darmstadt und Frankfurt noch nicht auf. Die Eintracht kontrolliert die Partie, wählt die Vorstöße mit bedacht und führt nach einem solchen zur Pause knapp. Von den Lilien ist offensiv bislang recht wenig zu sehen.

Halbzeitpfiff

45' +1 Pfeiffer arbeitet am Strafraum gegen Koch, verschafft sich etwas Platz. Beim Schuss aus der Drehung trifft er den Ball aber nicht voll, so fliegt dieser rechts neben das Tor.

45' +1 Van de Beeks Flanke von rechts hoppelt unberührt durch den Strafraum.

45' Zwei Minuten werden nachgespielt.

45' Die Eintracht dosiert die Angriffe, jetzt gibt es mal wieder einen Vorstoß über rechts - Ausgangspunkt wieder Kalajdzic. Ein Torschuss springt diesmal aber nicht heraus.

42' Pfeiffer schüttelt rechts Pacho ab, der Pass nach innen ist dann aber nicht genau genug. Auch Pfeiffers erneuter Querpassversuch bringt nichts ein, immerhin aber einen Eckball - diesen fängt sich aber Trapp sicher.

41' Skarke läuft einem Befreiungsschlag einfach mal hinterher, am Ende fehlen ihm aber doch ein paar Meter, weil Trapp aus seinem Tor kommt und vor dem Strafraum klärt.

39' Kalajdzic lässt sich immer wieder fallen, sodass Knauff und van de Beek nachgehen können. Bei einer solchen Situation bedient der Stürmer Knauff, der halblinks im Strafraum aus rund 14 Metern verzieht.

39' Unterdessen ist auch Maglica wieder zurück auf dem Feld.

38' Pfeiffer springt der Ball halblinks vor die Füße, der Stürmer zieht sofort, aber auch etwas überhastet ab - der Ball geht nicht aufs Tor. Weil er aber abgefälscht war, geht Trapp nach und drischt die Kugel noch ins Seitenaus.

37' Maglica kann immerhin wieder laufen, das Spiel wird ohne ihn fortgesetzt. Justvans Ecke klärt die SGE-Defensive.

36' Erstmal geht Maglica aber zu Boden, bei seinem Sprint hat er sich wohl an der Oberschenkelinnenseite verletzt. Das Spiel ist unterbrochen, der Verteidiger muss behandelt werden.

35' Maglica schaltet sich nach vorne ein, holt eine Ecke heraus und heizt danach mit beiden Armen nochmal ein - sich, den Fans und auch seinen Mitspielern.

33' 0:1 Tor für Frankfurt

Nkounkou (

Linksschuss, Linksschuss, Dina Ebimbe Die Eintracht geht in Führung! Dina Ebimbe wird auf der rechten Seite von Kalajdzic geschickt und sprintet die Bahn entlang. Den Rückpass verpasst Knauff am Elfmeterpunkt, dahinter ist aber Nkounkou, der die Kugel stoppt und dann hoch einschießt.

32' Nürnberger zieht den Ball von rechts mit dem linken Fuß direkt aufs Tor. Die Kugel springt im Fünfer auf und dort genau in die Arme von Trapp.

31' Bader wird rechts neben dem Strafraum regelwidrig gestellt. Keine allzu schlechte Position für eine gefährliche Freistoß-Flanke.

31' Kalajdzic erobert sich im Mittelfeld den Ball, spielt dann aber prompt einen Fehlpass. Die Lilien schalten um, doch auch dieser Ballbesitz is nicht von langer Dauer. Aktuell agieren beide Teams recht fehlerbehaftet im Passspiel.

29' Skarke, der auf die rechte Seite ausgewichen ist, wird dort von Justvan bedient. Der Angreifer ist nur vermeintlich durch, denn er wird wegen Abseits sofort zurückgepfiffen.

28' Knapp! Schuhen kratzt ein zu kurzes Rückspiel gerade noch vor dem anlaufenden Kalajdzic mit einer Grätsche weg.

28' Den Gästen fehlt es aktuell an Tempo und an der passenden Idee. Das Spiel ist momentan recht statisch. Kalajdzic passt im Mittelkreis stehend einfach mal weit nach vorne, viel zu weit für Knauff.

26' Wenn der SVD dann mal etwas Platz hat, dann geraten die Zuspiele schlicht zu ungenau. Nürnberger treibt den Ball durchs linke Halbfeld - und spielt dann einen Fehlpass. Die Eintracht lässt es aktuell etwas schleifen.

24' Darmstadt wird etwas mutiger und schiebt weiter nach vorne. Am Strafraum können die Hausherren aber noch keine nachhaltigen Akzente setzen.

23' Skarke hat links mal etwas Platz, die Flanke landet aber nach zwei Metern Flugbahn bei Dina Ebimbe. So gibt es nur einen Einwurf, der dann keine weitere Gefahr bringt.

22' Knauff fehlt halbrechts im Strafraum ein Schritt, um Dina Ebimbes Zuspiel zu erreichen - Schuhen war schneller.

21' Neuzugang Justvan leitet halbrechts vor dem Strafraum für Bader weiter, der rutscht aber weg.

20' Auch wenn es jetzt mal eine Gelbe Karte gab, die von Lieberknecht geforderte Derbystimmung kommt noch nicht so recht auf. Beide Teams agieren konzentriert, aber auch kontrolliert.

19' Gelbe Karte (Darmstadt)

Maglica

Maglica lässt gegen Kalajdzic den Fuß stehen.

18' Von den Lilien kommt derweil offensiv noch nicht allzu viel. Die Gäste stehen aber defensiv auch gut.

17' Knauff zieht rechts das Tempo an und geht bis zur Grundlinie durch. Beim Pass nach innen ist Riedel vor van de Beek dran. Als Letzter ist der Frankfurter am Ball, so gibt es Abstoß.

16' Die SGE streut neben Kurzpässen auch immer wieder einen langen Ball ein. Ein solcher landet links vorne auf dem Kopf von Nkounkou, mitgelaufen ist aber keiner, so leitet er die Kugel einfach nach vorne weiter - Schuhen nimmt sie in Empfang.

14' Frankfurt kombiniert sich mit Nkounkou, van de Beek und Götze durch. So ist der linke Schienenspieler fast frei durch. Halblinks im Strafraum angekommen schließt Nkounkou aber zu mittig und ohne viel Tempo genau auf Schuhen ab.

13' Holland chippt aus dem Zentrum an den Strafraum, Franjics Kopfballverlängerung landet im Nichts.

12' Tuta schlägt den Ball aus dem Abwehrzentrum weit nach rechts vorne, im Strafraum schnappt sich der aufmerksame Schuhen den Ball vor Knauff.

9' Die Eintracht kontrolliert aktuell die Partie, der Ball läuft gut durch die einzelnen Stationen. In der Offensive fehlt es noch etwas an der allerletzten Konsequenz.

7' Van de Beek ist rechts im Strafraum, der Querpass wird geblockt. Die Ecke gibt es aber nicht, weil auf Abseits entschieden wird.

6' Nun macht der SVD offensiv mal Druck und lässt die SGE nicht rauskombinieren, Gefahr entsteht am Ende aber nicht.

4' Die Lilien sind erst einmal auf Sicherheit bedacht, kein Wunder angesichts der aktuellen Negativserie.

2' Skarke passt bei van de Beeks Ecke auf. Doch die Szene bleibt heiß, weil Nkounkou halblinks vor dem Strafraum Platz hat und abzieht. Riedel fälscht minimal mit der Hüfte ab, doch Schuhe reißt seine rechte Hand nach oben und pariert trotzdem.

2' Knauff erobert sich rechts vorne den Ball gegen Maglica. Van de Beek holt den ersten Eckball heraus.

1' Die Eintracht ist gleich mal die ersten zwei Meter im Strafraum, doch Dina Ebimbe wird gestoppt, so kommt der Querpass zu Kalajdzic nicht zustande.

1' Der Ball rollt in Darmstadt! Das Gespann um Daniel Siebert hat die Partie freigegeben - als VAR sitzt Benjamin Cortus vor den Bildschirmen.

Anpfiff

15:20 Uhr Eintrachts Hasebe feierte am Donnerstag seinen 40. Geburtstag. Kommt der Japaner, der erst einmal auf der Bank sitzt, zum Einsatz, wäre er der fünfte Spieler der Bundesliga, der jenseits der 40 noch auf dem Rasen stand. Rekordhalter ist Schalkes Klaus Fichtel mit 43 Jahren und 184 Tagen, es folgen die Bremer Claudio Pizarro (41 Jahre, 268 Tage), Miroslav Votava (40 Jahre, 225 Tage) und Manfred Burgsmüller (40 Jahre, 141 Tage).

15:14 Uhr "Uns erwartet eine hitzige Atmosphäre – auf und außerhalb des Feldes", charakterisiert SGE-Trainer Dino Toppmöller das Hessenderby. "Mit Respekt" gehe man die Aufgabe an, denn: "Darmstadt weiß, wie man Fußball spielt, und hat gute Abläufe." Das Hinspiel gewann die Eintracht - knapp durch ein Tor von Kolo Muani.

15:08 Uhr "Neben einer taktischen Herangehensweise" will Darmstadts Coach Torsten Lieberknecht von seiner Mannschaft vor allem eines sehen: "Derbystimmung auf dem Platz." Um in diese zu kommen, "muss es halt auch mal scheppern auf dem Platz", so Lieberknecht. Zuhause warten die Lilien aber seit vier Spielen auf einen Treffer, aus den letzten sechs Heimspielen gab es nur einen Punkt.

14:43 Uhr In Frankfurt musste Kalajdzic das Training am Dienstag wegen einer leichten Fußprellung abbrechen - das Angreifer kann aber spielen. Somit ergibt sich keine Änderung im Vergleich zum 1:0 in Leipzig. Chaibi, Marmoush und Skhiri fehlen weiterhin aufgrund des Afrika-Cups. Kapitän Rode kehrt in den Kader zurück.

14:39 Uhr Bei den Lilien mussten Nürnberger, Bader und Skarke im Laufe der Woche kürzertreten - alle drei beginnen aber! Im Vergleich zum 0:3 gegen Dortmund rückt Nürnberger (Comeback!) damit für Karic in die erste Elf. Außerdem ersetzt die Hoffenheimer Leihgabe Justvan (erst am Freitag verpflichtet) im zentralen Mittelfeld Kempe.

14:35 Uhr Während Darmstadt als Schlusslicht seit Oktober auf einen Dreier wartet, kam die SGE gut ins neue Jahr und überraschte mit einem 1:0-Auswärtssieg in Leipzig. Tabellenletzte liegen der Eintracht aber nur bedingt: Nur drei der jüngsten neun Duelle konnte Frankfurt gegen einen Tabellen-18. gewinnen.