Hornbys doppelte Torpremiere: Darmstadt gewinnt Test gegen Elversberg

Mit einer über weite Strecken souveränen Leistung hat Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 in einem Testspiel den Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg geschlagen.

Gelungener Test für den SV Darmstadt 98: Eine gute Woche vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig gewann der Tabellenelfte der Bundesliga gegen den Tabellenelften der 2. Liga, SV Elversberg, 4:2 (2:0). Die Tore erzielten Fraser Hornby (20. und 43.) sowie Luca Pfeiffer (68.) und Fabian Nürnberger (73.) für die Lilien. Für Elversberg trafen Kevin Koffi (51.) und Semih Sahin (85.).

Bei Darmstadt standen in Matthias Bader und Jannik Müller lediglich zwei Spieler in der Startformation, die auch beim vorangegangenen Bundesliga-Spiel gegen Augsburg (2:1) begonnen hatten. Christoph Zimmermann gab sein Comeback, nachdem ihn zuletzt Rückenprobleme außer Gefecht gesetzt hatten. Elversberg-Coach Horst Steffen beließ im Vergleich zum 1:1 in Kiel sogar nur Kapitän Robin Fellhauer in der Startformation.

Darmstadt übernimmt sofort die Regie

Die Lilien hatten von Anfang an mehr vom Spiel und gaben nach einer guten Viertelstunde richtig Gas. In der 18. Minute konnte Filip Stojilkovic einen gut getimeten Pass von Matthias Bader allein vor Elversbergs Keeper Tim Boss nicht verwerten. Die anschließende Ecke köpfte Mathias Honsak an die Latte.

Honsak war es dann auch, der in der 20. Minute die Führung mit einer scharfen Hereingabe vorbereitete. Hornby musste den Fuß nur noch hinhalten. Es war das erste Tor in einem offiziellen Spiel überhaupt für den Sommer-Neuzugang im Trikot der Lilien. Kurz vor der Pause legte Hornby nach Flanke von Stojilkovic dann noch zum 2:0 nach. Elversberg blieb im gesamten ersten Durchgang ohne nennenswerte Torgelegenheit.

Elversberg reichen zwei Chancen für zwei Tore

Mit mehr Schwung kamen die Gäste aus der Kabine und verkürzten durch Koffi (51.), wobei Zimmermann den 37 Jahre alten Angreifer nicht entscheidend stören konnte. Kurz darauf hätte Stojilkovic den alten Abstand wieder herstellen können, scheiterte mit seinem Schuss jedoch am Elversberger Keeper, ebenso wie Hornby (57.).

Nach einer Stunde wechselte Trainer Torsten Lieberknecht dann einmal komplett durch. Ein Bruch war im Spiel der Hausherren deswegen nicht zu erkennen, sie blieben das dominierende Team. Eine Vorarbeit von Braydon Manu verwertete Pfeiffer zum 3:1. Nürnberger erhöhte nach einer gelungenen Kombination über Tim Skarke und Fabio Torsiello auf 4:1. Mit der zweiten Torchance kamen die Gäste durch Sahin noch einmal heran.

Lieberknecht bemängelt Chancenverwertung und Positionsspiel

Lilien-Coach Lieberknecht zeigte sich nach der Partie überwiegend zufrieden: "Ein guter Test, ein guter Gegner, gut bewegt, schöne Tore geschossen, aber auch Dinge, die wir anmerken können, um besser zu werden", sagte er. Verbesserungswürdig waren für ihn unter anderem die Chancen-Verwertung, das Positionsspiel bei Ballbesitz und Standards. Die Spieler bekommen nun ein freies Wochenende. Am Montag ist ein Lauftraining angesetzt, ab Dienstag gilt dann der volle Fokus der Partie gegen Leipzig (Samstag, 21. Oktober, 15.30 Uhr am Böllenfalltor).