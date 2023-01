Ronstadt trifft - Lilien schlagen rumänischen Meister Cluij

Der SV Darmstadt 98 hat im zweiten Testspiel des Trainingslagers den ersten Sieg eingefahren, hat aber neue Verletzungssorgen.

Ein Traumtor von Frank Ronstadt hat Zweitliga-Tabellenführer SV Darmstadt 98 am Freitag einen Sieg über den amtierenden rumänischen Meister CFR Cluij beschert. Der eingewechselte Flügelspieler erzielte den Treffer beim 1:0 (0:0) im Testspiel während des Trainingslagers in Spanien in der 71. Minute.

Die Partie begann munter, die Lilien ließen den Ball gut laufen und kamen durch Phillip Tietz (13. Minute) zum ersten gefährlichen Abschluss. Aber auch Cluij hatte Chancen (6., 20.). Ein unschönes Ausrufezeichen setzte der hitzköpfige rumänische Nationalspieler Andrei Burca, der für seinen Tritt gegen Oscar Vilhelmsson (22.) mit der Gelben Karte noch gut bedient war. In der Folge wurde die Partie zunehmend körperbetont und verflachte spielerisch.

Im zweiten Durchgang setzte Cluij mit einem Kopfball (51.) aus kurzer Distanz das nächste Ausrufezeichen. Die Lilien kamen erst in der 61. Minuten durch einen Schuss des eingewechselten Braydon Manu (61.) zur ersten Chance nach langer Flaute, scheiterten jedoch am Keeper der Rumänen.

Zehn Minuten später ging der SV Darmstadt 98 in Führung: Ronstadt zog aus 25 Metern aus halbrechter Position ab und der Ball prallte von der Unterlatte ins Tor. In der 79. Minute hatten die Lilien dann nochmals Glück, als ein Freistoß von rechts unbehelligt durch den Strafraum flog und knapp am Pfosten vorbeistrich.

Seydel erneut mit muskulären Problemen

Bei den Lilien fehlten gleich mehrere Spieler. Für Offensivmann Magnus Warming, der sich nach einem Syndesmoseriss noch im Aufbautraining befindet, kam die Partie noch zu früh. Neu auf der Verletzten-Liste waren Angreifer Aaron Seydel, der erneut muskuläre Probleme hat, sowie die beiden Defensivspieler Klaus Gjasula (Schambeinreizung) und Patric Pfeiffer (Fußprobleme). Zudem erhielt Stammkeeper Marcel Schuhen an seinem 30. Geburtstag eine Pause.

Bevor die Lilien am 28. Januar mit einem Heimspiel gegen Regensburg in die Rückrunde starten, steht am kommenden Samstag (21.) noch ein Testspiel gegen den Schweizer Zweitligisten FC Wil an.

Aufstellung Darmstadt:

Brunst - Zimmermann (46. Isherwood), Müller (46. Ben Balla), Riedel - Bader (88. Torsiello), Kempe (46. Ronstadt), Schnellhardt (46. Karic), Holland (88. Sonn) - Mehlem (46. Bennetts) - Tietz (46. Manu), Vilhelmsson (46. Honsak)

Tore: 1:0 Ronstadt (71.)