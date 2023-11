Bochum geht in Führung! Stöger will einen Steckpass auf Broschinski spielen. Bader hält ein Bein dazwischen, so dass der Ball in Richtung Schuhen springt. Der Darmstädter Keeper zögert, auch Müller geht nicht entschlossen zum Ball. Asano geht dazwischen und spitzelt den Ball am Darmstädter Torwart vorbei ins Tor.