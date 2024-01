Darmstadt: Es geht um viel mehr als nur den Klassenerhalt

Wer den SV Darmstadt 98 jetzt schon abschreibt, macht einen Fehler. Die kommenden Aufgaben des Klubs gehen aber weit über den Klassenerhalt hinaus. Eine kommentierende Analyse von kicker-Reporter Moritz Kreilinger nach dem Trainingslager in El Saler.

Die größte Erkenntnis nach einer Woche in Spanien ist eigentlich gar keine, zumindest keine neue. "Ich weiß, dass ich eine engagierte Truppe habe, die hier dezimiert durch die Woche gegangen ist, in der wir viel improvisieren mussten", resümierte Trainer Torsten Lieberknecht zum Abschluss der sechs Tage in El Saler. Im Grunde genommen könnte dieser Wortlaut auch das Fazit der gesamten Hinrunde sein. Auch das abschließende Testspiel gegen Holstein Kiel (1:2) lieferte keine Offenbarungen. Es war ein Spiegelbild der Hinrunde. Vorne etwas zu viele Chancen liegen gelassen und es dem Gegner hinten etwas zu einfach gemacht. Das sollte jedem Darmstädter bekannt vorkommen.

Ausfall-Probleme und zu viele Rote Karten

Der SV Darmstadt 98 wird in den verbleibenden 18 Spielen nicht grundlegend anders auftreten als bisher, so viel ist klar. Es sind die Kleinigkeiten, die sich ändern müssen. Es sind (leider) auch Kleinigkeiten, auf die die Einflussnahme begrenzt ist. Wie etwa die ständigen Verletzungen verschiedener Spieler, bei denen wirklich gar kein Zusammenhang mit der Belastung gegeben ist. Marvin Mehlems Wadenbeinbruch oder Christoph Zimmermanns Rückenbeschwerden und später eine Risswunde am Sprunggelenk stehen exemplarisch. Der Kader der Lilien mag angesichts der bisher 28 eingesetzten Spieler recht breit wirken, doch die Leistungsträger sind nicht zu ersetzen. Bleibt das Ausfall-Problem bestehen, wird es schwer, das Ziel zu erreichen. Rote Karten, bisher vier an der Zahl, haben die Lage verschärft. Selbstverschuldet in diesem Fall. Hier muss sich was ändern.

Gleiches gilt für die regelmäßigen Aussetzer im Defensivverbund. Es waren schlichtweg zu viele. Ein Problem, welches zugegebenermaßen stark mit der ständig notwendigen Rotation zusammenhängt. Wie soll sich eine Abwehr finden und einspielen, wenn in 17 Pflichtspielen acht verschiedene Spieler in zwölf verschiedenen Zusammensetzungen die Defensivreihe bilden? Lieberknecht betitelte es unlängst so schön, er würde sich immer in der "Improvisationskunst" befinden. Zu beneiden ist er darum definitiv nicht.

Lieberknecht, der sportliche Überlebenskünstler

Etwas mehr geschossene Tore würden freilich auch helfen. Klar! Unterm Strich könnte jeder fußballaffine Erstklässler das Darmstädter Erfolgsrezept erklären: Es müssen einfach mehr Punkte her! "Wir werden den Mut nicht verlieren", kündigte Lieberknecht an. "Ich bin optimistisch - auch mit dem Wissen, wie schwer es wird." Das sind keine leeren Phrasen des gebürtigen Pfälzers. Der Trainer ist als sportlicher Überlebenskünstler bekannt. Wer die Lilien jetzt schon abschreibt, macht einen Fehler. Erst recht wegen Lieberknecht.

Wehlmann wird dem Klub fehlen

Mindestens so schwer wie auf dem Rasen werden auch die bevorstehenden Aufgaben in der Geschäftsstelle. Wenn man Präsident Rüdiger Fritsch die Tage über die entspannte Nachfolgesuche des seit Ende Dezember ehemaligen Sportdirektors Carsten Wehlmann reden hört, mag man glauben, es geht gerade um irgendeinen beliebigen Sachbearbeiter im Klub. Es klingt, als könne man den Abschied des seit Herbst 2018 für die sportlichen Geschicke verantwortlichen Wehlmanns locker verschmerzen. Aus Fritschs Worten lässt sich ein Grund herauslesen, warum Wehlmann seinen Vertrag kündigte: fehlende Wertschätzung für seine Arbeit. Für außenstehende ist die Qualität der Arbeit des früheren Torhüters vielleicht nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Wehlmann ist nämlich kein Lautsprecher, kein großer Kommunikator, er ist mehr der stille Strippenzieher. Er wird dem Klub fehlen.

Es muss dem Klub erstmal gelingen, einen Architekten für die Zukunft zu gewinnen, der aus den bescheidenen Mitteln am Böllenfalltor genauso viel rausholt wie der 51-Jährige und die Trainer, die er verpflichtet hat: Dimitrios Grammozis, Markus Anfang und Lieberknecht. Die vergangenen vier Zweitligajahre endeten unter diesen auf den Rängen 5, 7, 4 und 2. Das ist fraglos etwas mehr, als die jeweiligen Mannschaften auf dem Papier mit Blick auf die Konkurrenz jeweils hergegeben haben.

Der neue Mann wird wohl im Februar oder März seinen Dienst antreten. In der Bundesliga wohlgemerkt. Die Fallhöhe ist damit hoch, der Einstieg aufgrund der zweigleisigen Planung schwierig. Doch im besten Fall werden ihn Lieberknecht und die Spieler so lange wie möglich dazu zwingen, auch die unwahrscheinliche Version eines weiteren Jahres in der 1. Liga zu kalkulieren.