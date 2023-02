Darmstadt dreht Rückstand in der Nachspielzeit - St. Pauli schlägt auch Lautern

Der HSV legte in Heidenheim zwar eine furiose Aufholjagd hin, Spitzenreiter Darmstadt setzte sich trotzdem ab. Im Keller sicherten sich Magdeburg und Nürnberg wichtige Siege.

Darmstadt schlägt spät zurück

Das Duell mit seinem Ex-Klub Eintracht Braunschweig begann für Torsten Lieberknecht nach dem Pokal-Aus in Frankfurt zäh, im ersten Abschnitt passierte wenig. Erst gegen Ende köpfte Mehlem nach Honsaks Lattentreffer ein, zuvor hatte er allerdings ein Foul gegen sich gepfiffen bekommen (43.). Braunschweigs stabile Defensive hielt stand, während Zimmermann einen Handelfmeter verursachte: Wintzheimer schoss für den Underdog ein (52.). Der Tabellenführer wackelte kurz, schlug jedoch zurück. Der formstarke Honsak glich in der 82. Minute aus, Tietz drehte die Partie in der Nachspielzeit sogar noch (90.+3) - sodass Spitzenreiter SVD Verfolger HSV nun auf vier Punkte distanziert hat.

St. Pauli schlägt auch Lautern - Fortuna jubelt spät

Der Lauf des 1. FC Kaiserslautern hält zwar schon länger an, doch auch der FC St. Pauli ging formstark in die Partie. Statt eines offensiven Schlagabtauschs gab es lange Zeit jedoch vor allem Stückwerk zu sehen, was sich nach der Pause änderte. Allerdings wurden fast nur die Hausherren aus Hamburg gefährlich, die sich die Führung durch Metcalfes platzierten Flachschuss verdient hatten (72.). Während der FCK im Aufstiegsrennen einen Rückschlag kassierte, feierten die Kiez-Kicker verdient ihren dritten Sieg in Folge.

Aus dem Pokal waren sowohl Düsseldorf als auch Sandhausen unter der Woche ausgeschieden. Die Fortuna gab im Heimspiel zunächst vergeblich den Ton an, nur der für den früh angeschlagen ausgewechselten Kownacki ins Spiel gekommene Ginczek hatte vor der Pause eine Gelegenheit (39.). Mehr Action gab es danach, als Hoffmann für F95 ausließ (47.) und Esswein dafür sorgte, dass der erste Torschuss des SVS gleich gefährlich wurde (70.). Dieser Nadelstich war jedoch zu wenig, weil Oberdorf (85.) und Hennings (88.) mit einem späten Doppelschlag einen angemessenen Heimsieg eintüteten.

Jatta krönt die Aufholjagd: HSV holt einen Punkt in Heidenheim

Am Samstagabend sah der 1. FC Heidenheim in einem spektakulären Topspiel gegen den Hamburger SV schon wie der sichere Sieger aus, musste sich am Ende aber mit einem Remis zufrieden geben. Zur Pause führte die Schmidt-Elf schon mit 3:0, vor allem in der Abwehr agierten die Gäste desolat. Im zweiten Durchgang ließ der FCH einige Chancen auf einen vierten Treffer ungenutzt und so meldete sich der HSV zurück. Der Anschlusstreffer von Nemeth (72.) setzte neue Kräfte frei, nach Glatzels 2:3 (79.) begann für Heidenheim das große Zittern und kurz vor Schluss krönte Jatta die Aufholjagd der Hanseaten. Der HSV bleibt vier Punkte vor Heidenheim auf dem zweiten Platz.

Teucherts Blitzdoppelpack reicht nicht: Paderborn dreht Partie

Der SC Paderborn hat am Samstag nach einem katastrophalen Start und 0:2-Rückstand in Hannover in einem packenden Spiel noch einen Dreier eingepackt und feiert damit auch den dritten Sieg in Serie. Die Partie nahm einen rasanten Start. Die Niedersachsen legten los wie die Feuerwehr. Bereits in der vierten Minute hieß es 2:0 für Hausherren - Teuchert erzielte beide Tore. Der SCP hatte sofort eine Antwort parat, Leipertz verkürzte - da waren gerade mal sechs Minuten verstrichen. Nach einer knappen halben Stunde war der Vorsprung endgültig dahin. Muslija glich per Elfmeter aus. Nach der Pause kippte die Partie durch Tore von Leipertz und Conteh dann vollständig. Beiers Treffer zum 3:4-Endstand vermochte der Partie keine erneute Wende mehr zu geben. Hannover kassierte damit bereits die dritte Pleite im dritten Spiel 2023.

Nürnberg und Magdeburg punkten im Keller

Der 1. FC Nürnberg hat den frischen Wind aus dem DFB-Pokal mitgenommen und das Krisenduell mit Jahn Regensburg knapp mit 1:0 gewonnen. Es dauerte über eine halbe Stunde, ehe es zwischen den beiden offensivschwachen Teams zu einer guten Chance kam. Jahn-Keeper Urbig verhinderte mit einer Glanztat gegen Valentini den Rückstand. Auf der anderen Seite war es kurz nach dem Wechsel Gimber der aus 17 Metern nur knapp verzog. Besser machte es Valentini, der mit einem wuchtigen Schuss, die fränkischen Fans erlöste und den Treffer des Tages in Nürnberg zum 1:0-Erfolg erzielte.

Schlusslicht Magdeburg feierte trotz zweimaligem Rückstand in Kiel am Ende einen wichtigen 3:2-Sieg. Nach einer halben Stunde nutzten die Kieler einen Standard zur Führung. Nach einer Ecke war es Erras, der aus kurzer Distanz zum 1:0 abstaubte. Doch der FCM kam in dem kurzweiligen Spiel noch vor der Pause durch Elfadli zum 1:1. Arp hatte für die Störche wieder die passende Antwort parat. Die Gäste steckten nicht auf und drehten die Partie durch Treffer von Bockhorn und Kwarteng zum 3:2-Sieg.

Dezimierter KSC und Rostock jubeln am Freitag

Mit Fürth, Karlsruhe, Bielefeld und Rostock eröffneten vier Teams den 20. Zweitliga-Spieltag, die sich möglichst schnell aus dem Tabellenkeller absetzen wollen. Einen großen Schritt machten am Freitagabend KSC und FC Hansa. Die Badener trotzten frühen Nackenschlägen (Eigentor Breithaupt, 22. und Gelb-Rot Ambrosius, 25.) und drehten ihr Spiel gegen das Fürther Kleeblatt durch Treffer von Wanitzek (Elfmeter, Schleusener, 36.) und Kaufmann (73.) noch. Rostock siegte seinerseits beim DSC Arminia - ohne den erkrankten Chefcoach Daniel Scherning - dank eines Kopfballtreffers von Fröde kurz nach Wiederanpfiff. Für die Ostwestfalen war es die sechste Heimniederlage in der laufenden Saison.