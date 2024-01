Darmstadt: Die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis

Der bisherige Saisonverlauf war für den SV Darmstadt 98 zwar zuweilen ernüchternd, hat aber auch gezeigt: Die Mission Klassenerhalt ist alles andere als aussichtslos. Kapitän Fabian Holland weiß, worauf es ankommt.

Aufgalopp im Süden: In der Nähe von Valencia wollen die Lilien den Grundstein für die Rückrunde legen. Kreilinger

Aus dem Darmstädter-Trainingslager in El Saler (Spanien) berichtet Moritz Kreilinger

Aus dem hessischen Regen ging es in die spanische Sonne: Um 11:40 Uhr landete die Lufthansa-Maschine mit dem Darmstädter Tross an diesem Dienstag in Valencia. Vier Stunden später stand die Mannschaft auf dem Fußballplatz des Golf-Ressorts Parador rund 20 Autominuten außerhalb der 800.000-Einwohner-Metropole erstmals auf dem Rasen.

Gut gelaunt und bestens erholt wirkten die Spieler nach erholsamen Weihnachtstagen, die nach dem turbulenten und intensiven Jahr 2023 sicher nötig waren. "Es ist für den Kopf angenehm und wichtig, Zeit mit der Familie zu verbringen und vom Fußball wegzukommen", erklärte Fabian Holland. Sechs Tage haben Trainer Torsten Lieberknecht, sein Team und die Mannschaft hier, um sich bestmöglich auf die verbleibenden 18 Saisonspiele vorbereiten. 18 Spiele, die im besten Fall 30 Punkte bringen.

"Wir sind noch immer in Schlagdistanz"

Dann wären die magischen 40 erreicht und der Klassenerhalt in der Tasche. Bisher sind erst zehn zusammengekommen. "Wir haben uns die Hinrunde anders vorgestellt und hätten gerne mehr Punkte auf dem Konto", betont Holland. Der Blick zurück auf das vergangene Halbjahr hat für den Kapitän aber auch etwas Positives: "Wir sind immer noch in Schlagdistanz und haben unser Ziel vor Augen."

Vor Augen haben die Darmstädter auch das Wissen, dass sie es eigentlich besser können. Nur hapert es zuweilen daran, die Qualität auch auf den Rasen zu bringen. Zwischen Theorie und Praxis herrschte in den vergangenen Monaten immer wieder eine größere Diskrepanz. Besonders in der Defensive.

Hoffnungsfaktor: Doppelt so viele Tore wie Köln

"Wir bekommen zu viele Tore, das liegt auf der Hand", sagt Holland. Die 41 Gegentore sind der Tiefstwert der Liga und gleich acht mehr als im Aufstiegsjahr in der 2. Liga. "Das war letztes Jahr unsere große Stärke. Von daher wissen wir, dass wir es besser können." Im Verlauf der 16 Spiele war bereits eine Entwicklung zu mehr Stabilität erkennbar. Da die individuellen Aussetzer aber nicht ausblieben, hat sich der Schritt in die richtige Richtung kaum in den Ergebnissen bemerkbar gemacht.

Podcast Hype im Ally Pally: Wer wird Darts-Weltmeister? Morgen wird der Darts-Weltmeister gekrönt - wer ist Favorit auf den Titel? Jürgen Klopp hatte beinahe Ehe-Stress, Wayne Rooney wurde entlassen und Bayerns Kim bricht eine Serie. alle Folgen

Die Erkenntnis, bisher unter den eigenen Möglichkeiten geblieben zu sein, haben Holland und Kollegen aber nicht nur auf die Defensive bezogen: "Wir wissen, dass wir die Qualität haben, uns mehr Torchancen herauszuspielen." Das furiose 3:3 vor der Winterpause in Hoffenheim hat diesen Glauben bestärkt - und die Probleme in der Defensive mal wieder offengelegt. Die Ausbeute von 20 Treffern, doppelt so viele wie der Tabellenbachbar Köln, macht dennoch Hoffnung.

Eklig sein wie 2016 unter Schuster

Die richtige Balance zu finden, wie es Holland erklärt, also mehr Tore zu schießen und weniger zu bekommen, ist jedoch kein Darmstädter Patentrezept. Dieses Ziel dürfte bei allen 18 Erstligisten tief verankert sein. Holland, 33 Jahre und seit 2014 am Böllenfalltor beschäftigt, weiß aus Erfahrung, worauf es speziell in Darmstadt noch ankommt. Die laufende Saison ist seine dritte in der Bundesliga mit dem SV98, die erste war der sensationelle Klassenerhalt 2016 unter Dirk Schuster.

"Im Gegensatz zu damals sind wir jetzt fußballerisch ein bisschen besser. Vielleicht müssen wir aber noch ein bisschen ekliger werden, was damals ein großer Punkt bei uns war", erklärt Holland. Eines haben alle drei Erstligajahre für ihn gemeinsam: "Gefühlt kämpft man gegen alle Widerstände und viele, die der Meinung sind, Darmstadt gehört in diese Liga nicht rein. Was auf dem Platz auch geil ist, weil es zusammenschweißt, dagegen anzukämpfen." Die Wagenburgmentalität soll auch 2024 der Schlüssel zum Erfolg sein.

Wehlmann-Abschied: "Auch für uns überraschend"

Nicht mehr Teil dieser ist bekanntlich Sportdirektor Carsten Wehlmann, der sich kurz vor dem Jahreswechsel freiwillig verabschiedete. "Das kam auch für uns ein bisschen überraschend", gesteht Holland und erzählt, dass sich Wehlmann mit einigen Sätzen von der Mannschaft verabschiedet habe. Dass die Lilien mit dem 51-Jährigen eine echte Schlüsselperson verloren haben, betont auch der Kapitän: "Er hat mit Sicherheit einen großen Anteil daran, was hier in den letzten Jahren passiert ist."

Die Kaderplanung liegt in dieser Transferperiode damit in den Händen von Trainer Lieberknecht, Michael Stegmayer (Leiter Organisation Lizenzspielerabteilung) und Tom Eilers (bestelltes Präsidiumsmitglied für den Lizenzspielerbereich). Kein Geheimnis ist, dass ein kopfballstarker Torjäger zum Team stoßen soll.

Der torgefährlichste Darmstädter der Hinrunde fehlt im Trainingslager übrigens (noch). Tim Skarke ist wie Andreas Müller erkrankt und soll nach Genesung nachreisen. Die verletzten Aaron Seydel, Braydon Manu und Fraser Hornby verpassen die Woche komplett, Frank Ronstadt läuft künftig für den 1. FC Kaiserslautern auf. Zum Start hatte Lieberknecht inklusive fünf U-19-Spielern 23 Feldspieler und vier Torhüter an Bord.