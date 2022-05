Darmstadt-Coach Lieberknecht und das berühmte Brett

Mit der Unterstützung von mindestens 4.000 Fans reist der SV Darmstadt 98 zum Auswärtsspiel nach Düsseldorf. Lilien-Coach Torsten Lieberknecht zeigt sich dabei beeindruckt von der Serie der Fortuna.

"Die Serie von Fortuna Düsseldorf ist unglaublich", sagte Lieberknecht am Mittwoch. "Es wird das berühmte Brett, das es zu bohren gilt." Die Fortuna habe seit langer Zeit kein Spiel verloren und werde im letzten Heimspiel alles dafür tun, dass das so bleibe. Umgekehrt benötigen die Lilien jedoch auch einen Sieg im Aufstiegsrennen. Im Falle einer Niederlage droht der Sturz auf Rang vier. "Dass wir dort eine sehr gute Leistung bieten müssen, steht außer Frage", stellte Lieberknecht klar.

Auf die Frage nach dem Druck in der aktuellen Situation sagte Lieberknecht zunächst, dieser spiele "definitiv keine Rolle", relativierte das jedoch im nächsten Atemzug. Man bemühe sich um möglichst viel Normalität, auch im Training. Zum Spieltag hin steige dann natürlich die übliche Anspannung vor einer Partie.

Celic mit Nierenquetschung im Krankenhaus

Weiter fehlen werden den Lilien Mittelfeldspieler Fabian Schnellhardt (Muskelbündelriss) und Angreifer Aaron Seydel (Wadenprobleme). Neu dazugekommen ist Nemanja Celic. Der österreichische Mittelfeldspieler zog sich bei einem Zweikampf im Training eine Nierenquetschung zu und musste die Nacht im Krankenhaus verbringen. Dagegen steht Innenverteidiger Lasse Sobiech nach überstandener Gehirnerschütterung wieder zur Verfügung.

Lob für die Fans

Mit der Begleitung von mindestens 4.000 Fans nach Düsseldorf erlebt der Verein nach eigenen Angaben die größte Fanreise seit dem Bundesliga-Abstieg 2017. Das sei umso bemerkenswerter, wenn man beachte, was so eine Fahrt am Freitag auf der A3 bedeute, sagte Lieberknecht, der die Strecke aus eigener Anschauung kennt, weil dessen Familie in der Nähe Düsseldorf lebt.