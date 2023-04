Darmstadt baut Vorsprung auf Platz drei aus - Im Keller wächst die Not

Darmstadt hat am 27. Spieltag seine Spitzenposition durch den Sieg gegen Paderborn untermauert. Von hinten macht St. Pauli nach dem zehnten Sieg im zehnten Spiel immer mehr Druck. Schlusslicht Sandhausen kassierte den nächsten Rückschlag.

Darmstadts Träume werden intensiver

Darmstadt träumt nach dem Sieg gegen Paderborn immer intensiver von der Bundesliga, denn nach dem 27. Spieltag beträgt der Vorsprung auf Platz drei und Heidenheim sieben Punkte. Die Lilien-Führung war sehenswert: Bader hob die Kugel von der rechten Seite ins lange Eck zum 1:0. Ob er das genauso wollte? Der SCP kam aber via Elfmeter (Muslija) etwas glücklich zum 1:1. Nach einem Abwehrfehler des SCP gingen die Darmstädter nach einem Tor von Manu erneut in Führung und brachten das 2:1 über die Zeit.

Bielefeld unter Koschinat ungeschlagen

Keinen Sieger gab es zwischen Bielefeld und Düsseldorf. Nach einem intensiven Beginn auf der Alm gingen die Hausherren nach einem Einwurf in Führung. Klos war mit seinem fünften Saisontor zur Stelle. Die Fortunen hatten zweimal Alu-Pech glichen nach dem Wechsel aber verdientermaßen aus: Iyoha drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Nach einer Stunde war das Spiel gedreht: Klaus traf nach einem Konter zum 2:1. Doch Bielefeld blieb auch im vierten Spiel unter Trainer Uwe Koschinat ungeschlagen, weil Lasme noch das 2:2 glückte.

Hansas Sorgen auf Platz 17 werden größer

Eine weitere bittere Niederlage kassierte Hansa Rostock gegen Holstein Kiel. Van Drongelen besorgte für Hansa zunächst noch die frühe Führung. Kurz vor der Pause war es Reese, der aus spitzem Winkel in die kurze Ecke zum 1:1 wuchtig wie platziert einschoss. In der Nachspielzeit gelang es den Gästen, die Partie vollständig zu drehen. Sander traf zur 2:1-Führung. Direkt nach dem Wechsel kam es noch dicker: Holtby erhöhte auf 3:1. Doch als Hinterseer nur sechs Minuten später wieder verkürzte, war wieder Spannung drin. Allerdings hielt die Defensive der Störche, sodass Hansas Sorgen auf Platz 17 größer werden.

Für Sandhausen wird es immer enger

Für Sandhausen wird es am Tabellenende nach der 0:2-Pleite gegen Fürth immer ungemütlicher. Für die Gäste ging es perfekt los. Nach einem Freistoß kam Hrgota aus 18 Metern per Volleyabnahme zum Abschluss und erzielte die frühe Führung. Beim zweiten Treffer der Spielvereinigung legte Hrgota für Ache zum 2:0 auf. Coach Tomas Oral hatte nach einer halben Stunde genug gesehen und wechselte doppelt. Doch die Sandhäsuer blieben insgesamt einfach zu harmlos. SVS-Trainer Tomas Oral, der noch die Rote Karte sah, bleibt auch nach dem sechsten Spiel ohne Sieg (0/2/4).

Regensburg kommt zwei Mal zurück

Regensburg sicherte sich nach zweimaligem Rückstand noch 2:2 gegen den 1. FC Magdeburg. Bereits nach elf Minuten jubelten die Gäste, weil Atik per direktem Freistoß äußerst sehenswert für das 1:0 sorgte. Der Jahn war weitgehend harmlos, erst nach der Pause war es Albers, der für Regensburg ausglich. In der Schlussphase waren es zunächst erneut die Hausherren, die durch Elfadli in Führung gingen. Es wurde turbulent. Erst glich der Jahn durch Caliskaner zum 2:2 aus. Dann sah auch noch Heber die Rote Karte.

Unheimliche Serie geht weiter: St. Pauli feiert zehnten Sieg in Serie

Marcel Hartel (l.) feiert St. Paulis zehnten Sieg in Folge, Laszlo Benes holt mit dem HSV einen Dreier. imago images

Am Samstagabend hat sich der FC St. Pauli mit einem 1:0-Sieg gegen Heidenheim endgültig im Aufstiegsrennen festgesetzt - und gleichzeitig seine beeindruckende Serie auf zehn Siege in Folge ausgebaut. Ein Strahl von Hartel in den Winkel sorgte kurz vor der Halbzeitpause für die Führung für die Gäste aus Norddeutschland.

Im zweiten Durchgang übernahm Heidenheim vermehrt die Kontrolle, wurde aber zu selten gefährlich. Zwar verpasste der eingewechselte Otto unter anderem mit einem Lattentreffer die vorzeitige Entscheidung, dennoch brachte St. Pauli den Dreier ins Ziel und verkürzte damit den Rückstand auf den FCH, der den Relegationsrang belegt, auf nur noch vier Zähler.

HSV kehrt in Erfolgsspur zurück

Seit drei Partien hatte der Hamburger SV auf einen Dreier warten müssen und war dadurch auf Rang drei zurückgefallen. Am frühen Samstagnachmittag kehrten die Rothosen durch ein souveränes 6:1 im Nordduell gegen Hannover 96 wieder in die Erfolgsspur zurück. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung, denn der HSV war nach Anlaufschwierigkeiten zu Beginn in der Folgezeit das aktivere und offensivere Team mit der besseren Spielanlage. Die Tore fielen dank konsequenter Chancenverwertung fast zwangsläufig: Kittel (34.), Benes (41., 61.), Glatzel (65.), Königsdörffer (75.) und Reis (87.) machten das halbe Dutzend für das Walter-Team voll. Köhn gelang für die Niedersachsen nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer (52.).

Duah rettet Club Remis gegen den KSC - Braunschweig jubelt im Aufsteigerduell

Der 1. FC Nürnberg konnte ein zumindest teilweise versöhnliches Ende einer ansonsten enttäuschenden englischen Woche feiern. Gegen den Karlsruher SC kam der Club zu einem 1:1. In Hälfte eins war der Altmeister das aktivere Team mit der Mehrzahl an Chancen, doch Karlsruhes Kaufmann (26.) machte das einzige Tor, während die Franken mit ihrer Chancenverwertung haderten. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie immer zerfahrener mit nur noch wenigen Torraumszenen. Gegen Ende wurde es aber noch einmal packend: Zunächst wurde ein Duah-Treffer vom VAR wieder einkassiert (86.), dann gab es nach VAR-Hinweis Elfmeter für Nürnberg und die Ampelkarte für Karlsruhes Franke. Duah ließ sich von der Hektik nicht anstecken und traf zum 1:1-Endstand (90.+4).

Eintracht Braunschweig hat das Aufsteigerduell gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 für sich entschieden und drei ganz wichtige Zähler im Kampf gegen Abstieg eingefahren. Mann des Tages war Ujah, der in der 77. Minute zum Sieg traf. Die beiden Kontrahenten boten ein kurzweiliges und temporeiches Duell mit einigen Chancen auf beiden Seiten. Nach der Führung zogen sich die niedersächsischen Löwen etwas zurück, doch die Roten Teufel konnten der Partie keine Wende mehr geben.