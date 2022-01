Darmerkrankung: FCK-Kapitän Zimmer im Krankenhaus

Der 1. FC Kaiserslautern muss auf Jean Zimmer verzichten. Der Kapitän muss sich stationär ins Krankenhaus begeben.

"Der 28-Jährige wird zur Abklärung und Therapie einer gutartigen Darmerkrankung in den kommenden Tagen stationär im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern behandelt. Als Folge daraus wird der FCK-Kapitän der Mannschaft der Roten Teufel vorerst nicht zur Verfügung stehen", teilte der Tabellenzweite der 3. Liga am Donnerstagabend mit.

Eine genaue Ausfallzeit nannte Kaiserslautern nicht. Zimmer hatte beim Auftakt ins neue Jahr und dem furiosen 4:0 gegen Meppen aufgrund eines grippalen Infekts gefehlt. Vor der Winterpause stand er beim 1:1 in Braunschweig auf dem Rasen.

Zimmer, der im Januar 2021 von Düsseldorf an den Betzenberg zurückgekehrt war, lief in dieser Saison 15 Mal in der 3. Liga auf. Dabei gelang dem Mittelfeldmann ein Tor, dazu gesellen sich zwei Assists.