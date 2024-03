Dario Quenstedt über aktuelles Pensum, Verfolgersituation und neuen Verein

Die TSV Hannover-Burgdorf gewann am Donnerstagabend in einem engen Spiel gegen den TVB Stuttgart (33:30). Vor Anpfiff sprach Dario Quenstedt, der die Recken zum Saisonende verlassen wird, am Dyn-Mikrofon über das hohe Pensum und seine Zukunft.

48 Stunden nach dem European-League-Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen müssen die Recken in der Bundesliga schon wieder gegen den TVB Stuttgart antreten. "Wir hatten jetzt in den vergangenen 28 Tagen sechs Spiele. Das ist nicht ohne. Ich glaube schon, dass wir alle austrainiert genug sind, dass wir wissen, was für eine Belastung auf uns zu kommt", schätzte Dario Quenstedt im DYN-Interview das Pensum ein.

"Bei den internationalen Spielen haben wir uns ein bisschen schwer getan, das gebe ich zu. In der Bundesliga hingegen läuft es jetzt nicht so schlecht. Wir sind Platz sechs und führen damit die Verfolgergruppe an und das ist glaube ich auch nicht so verkehrt“, bilanziert Quenstedt die aktuelle Situation gegenüber DYN. Mit dem Sieg gegen Stuttgart konnte die TSV weiter Anschluss an die Europaplätze halten.

"Noch alles offen"

Quenstedt wird die Recken zum Saisonende verlassen. Der Torhüter macht Platz für Joel Birlehm. "Hier endet der Vertrag mit Hannover und ich habe noch sehr viel Lust, weiterzuspielen. Mental und körperlich fühle ich mich topfit. Ich glaube auch, dass ich einem ambitionierten Team helfen kann, die Ziele zu verwirklichen und sich zu etablieren. Es gibt Interessenten aus dem In- und Ausland, aber ich hab mich noch nicht festgelegt. Es ist noch alles offen", lässt Quenstedt seine Zukunftspläne am Mikrofon des Internetsenders DYN noch unklar.