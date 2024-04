"Darf uns so nicht passieren": Salzburg hadert mit der fehlenden Dominanz

War im vergangenen Jahr bereits im Viertelfinale des ÖFB-Cups Schluss, schaffte es Red Bull Salzburg heuer zumindest in das Halbfinale. Doch auch hier scheiterte man erneut an der Hürde Sturm Graz und zeigte sich nach vier Gegentreffern vor allem defensiv ungewohnt fehleranfällig.

Wieder einmal zerstörte Sturm Graz die Double-Träume von Serienmeister Red Bull Salzburg. Nachdem der Tabellenführer beim 1:0-Sieg gegen die Steirer am vergangenen Sonntag noch die dominantere Mannschaft war, brachte man die gewohnte Dominanz im Halbfinale des ÖFB-Cups nur in der Anfangsphase auf den Platz. Zwar waren die Profis aus der Mozartstadt in den ersten 20 bis 25 Minuten die klar spielbestimmende Mannschaft, allerdings scheiterte man in weiterer Folge an der eigenen Effizienz sowie an mangelnder Konzentration daran, erstmals seit zwei Jahren wieder das Endspiel im Pokalbewerb zu erreichen. "Wir haben die Basics vermissen lassen, die uns auszeichnen. Wir haben nicht die Wucht entwickeln können, die uns in den letzten Wochen und zuletzt in Graz ausgezeichnet haben", musste Cheftrainer Gerhard Struber nach dem Spiel auf der Pressekonferenz zähneknirschend feststellen.

Dabei erwischten die Gastgeber mit dem Führungstreffer durch Oumar Solet nach nur elf Spielminuten eigentlich einen perfekten Start und hätten wenig später nach einem Konter durch Karim Konaté eigentlich auf 2:0 stellen müssen. Anstelle eines ausgebauten Polsters kassierten die Hausherren aber im Gegenzug den Ausgleich. "Wir waren nicht sauber kompakt genug, wie man das normal von uns gewohnt ist. Da waren wir nicht stabil genug, um so etwas wegzuverteidigen", monierte Coach Struber, dem vor allem die nötige Einfachheit im Spiel seiner Mannschaft gefehlt hat: "Wir waren zu kompliziert, nicht vertikal genug. Die ersten 20 bis 25 Minuten waren absolut in Ordnung, danach muss man aber darüber reden, wie leicht wir uns das Momentum aus der Hand nehmen lassen. Es waren lehrreiche Stunden für uns alle."

Schlager mit ungewohnten Patzern

Denn die Mozartstädter erlebten im weiteren Verlauf des Spiels noch zwei weitere böse Déjà-vus, als Flavius Daniliuc kurz nach Wiederanpfiff die Großchance auf das 2:1 liegen ließ und Sturm im direkten Gegenzug durch Tomi Horvat selbst für das 2:1 sorgte. Auch nach dem 2:3 Anschlusstreffer von Luka Sucic herrschte reichlich Unkonzentriertheit bei den "Bullen", die nur zwei Minuten später mit dem 2:4 überrumpelt wurden. "Das erste Gegentor hat uns aus der Bahn geworfen. Das war für Sturm natürlich perfekt, weil sie das Gefühl bekommen haben, dass da etwas geht. Das darfst du einfach nicht zulassen", meinte Abwehrspieler Daniliuc in der Mixed Zone, dem die weiteren Gegentore besonders bitter aufstießen: "Die Gegentore waren zu einfach. Das darf uns so als FC Red Bull Salzburg nicht passieren. Wir müssen uns alle hinterfragen, was falsch gelaufen ist und uns dann auf die Meisterschaft konzentrieren. Wir müssen diesen Titel unbedingt nach Salzburg holen."

Ein gebrauchter Abend war es auch für ÖFB-Nationalkeeper Alexander Schlager, der das zweite Gegentor mit einem verpatzten Abwehrversuch zum Großteil zu verantworten hatte und auch beim 3:1 durch David Schnegg nicht wirklich gut aussah. "So etwas wünscht man sich natürlich nicht in so einem Spiel, aber es ist wie es ist. Ich habe es immer wieder gesagt, ich genieße, wenn es gut läuft, aber ich weiß auch, bodenständig zu bleiben und an den Dingen weiterzuarbeiten. So geht es mir auch nach so einem Spiel. Es war sicher kein optimaler Tag, ich hätte viele Dinge besser machen können - vor allem beim zweiten Gegentor - nichtsdestotrotz geht das Leben weiter und ich werde versuchen, dass so etwas nicht mehr vorkommt." Rückendeckung erhielt der Salzburger Schlussmann von seinem Cheftrainer, der den 26-Jährigen nicht als Hauptschuldigen für die Pleite ausmachen wollte: "In der Verantwortung sind wir alle, nicht nur der Alex. Wir haben alle nicht die Kontrolle und Dominanz gezeigt, die uns sonst auszeichnet. Das ist von vorne bis hinten der Fall gewesen."

Lang nachhängen soll das Cup-Aus dem österreichischen Serienmeister aber nicht, bereits am nächsten Tag liegt der volle Fokus am kommenden Heimspiel gegen Rapid. Das stellte Cheftrainer Struber direkt nach dem Spiel deutlich klar: "Jetzt heißt es, einfach alles gut zu analysieren und uns zu fokussieren. Natürlich ist das jetzt für alle Beteiligten schmerzhaft, aber ab morgen gilt die Vorbereitung auf ein starkes Rapid, wo wir ein gutes Mindset aufbauen müssen, um das Spiel am Sonntag zu gewinnen. Jetzt gilt es, in der Meisterschaft wieder unsere Leistungen abzurufen und die Dinge zu zeigen, die man von uns gewohnt ist." Mit fünf Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Sturm könnte man sich zwar einen weiteren Ausrutscher leisten, nach dem Aus im Cup wird man solche aber tunlichst vermeiden wollen. Andernfalls könnte es auch mit dem letzten möglichen Titelgewinn eng werden.