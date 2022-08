"Darf uns einfach nicht passieren": Bayreuth schon wieder auf Abstiegsplatz

Die SpVgg Bayreuth ist schon wieder unter den Strich gerutscht. Der Drittliga-Aufsteiger hat laut Trainer Thomas Kleine ein klares Problem.

Eine Woche nach dem historischen 1:0 gegen den VfL Osnabrück und dem zwischenzeitlichen 15. Platz herrscht in Bayreuth wieder Ernüchterung. Die Spielvereinigung hat beim vermeintlichen Konkurrenten FSV Zwickau das Montagabendspiel mit 0:2 verloren.

"Wir wussten, was uns in Zwickau erwartet, und geraten trotzdem wieder in der Anfangsphase in Rückstand. Wir sind zu naiv, wir müssen diese Naivität abschütteln. Daran müssen wir arbeiten", fasste Bayreuths Trainer Thomas Kleine bezogen auf das 0:1 nach zehn Minuten bei "MagentaSport" zusammen.

Kleines mäßige Laune hatte allen voran mit dieser bestimmten Tatsache zu tun: "Es ist da dritte Mal, dass wir in einem Auswärtsspiel schon sehr früh ein Gegentor kassieren", erinnerte der 44-Jährige an die frühen Rückstände beim Drittliga-Debüt in Ingolstadt (0:1) und vor zwei Wochen beim SV Wehen Wiesbaden (1:4), diese beiden fielen jeweils schon nach fünf Minuten: "Das darf uns einfach nicht mehr passieren."

Passieren dürfen hätte Referee Patrick Hanslbauer aus Zirndorf eine Sache auch nicht: Der 32-Jährige verwies Dennis Lippert in der 65. Minute des Feldes. Glatt Rot hätte der Bayreuther Verteidiger aber eigentlich nicht sehen dürfen, Gelb hätte völlig ausgereicht. Kleine meinte dazu auf der Pressekonferenz nüchtern: "Aus unserer Sicht war das keine Rote Karte, die auch noch in unsere Drangphase fiel. Aber wir akzeptieren das."

Zuhause soll alles besser werden

Nach dem "gebrauchten Tag" stand das kommende Spiel gegen den noch sieglosen Mitaufsteiger Rot-Weiss Essen stattdessen in Kleines Fokus. Der Ex-Profi meinte vor dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den sogar noch sieglosen Mitaufsteiger Rot-Weiss Essen: "Wir müssen in allen unseren Spielen daran ansetzen, was wir zuhause gut machen". So könnte die Abstiegszone im besten Fall vorübergehend wieder verlassen werden.