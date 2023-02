"Darf so nie passieren": Was Schäfer gegen Bayern ärgerte

Der VfL Wolfsburg hat gegen den FC Bayern eigentlich ein starkes Heimspiel hingelegt, ging aber dennoch als Verlierer vom Platz. Entscheidend war dabei vor allem das vierte Gegentor.

Dass der VfL Wolfsburg nach den 90 Minuten gegen den FC Bayern ohne Punkte da stand, war für die Wölfe nur schwer zu akzeptieren. "Es hat sich nicht nach dem Ergebnis angefühlt", ärgerte sich Maximilian Arnold bei DAZN am Ende über das 2:4. Auch Patrick Wimmer sah ein Spiel, dass "wir niemals hätten verlieren dürfen".

Und doch kam es so, was zu Beginn sehr viel mit dem Rekordmeister zu tun hatte. Der VfL war der gnadenlosen Effizienz der Münchner ausgesetzt, bereits nach 19 Minuten lagen die Hausherren mit 0:3 zurück. Auch wenn die Gegentore zu einfach fielen, steckte Wolfsburg nie auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. "Die Mannschaft hat sich gut gefangen", lobte Wimmer, der auch sah, dass "wir genug Chancen hatten."

22 zu neun Torschüsse

Die Verwertung der eigenen Möglichkeiten machte am Sonntagabend jedoch den Unterschied. 22:9 Torschüsse lautete nach Schlusspfiff die Bilanz für Wolfsburg, das laut Arnold gezeigt bekommen hatte, "wie man Tore schießt". Vor allem in Durchgang zwei, als Wolfsburg in Überzahl spielte, hatte der VfL hundertprozentige Chancen. "Wir hatten nicht die Weltklasse der Bayern“, musste Niko Kovac letztlich anerkennen.

Während sich Arnold & Co. über die Fahrlässigkeit vor dem Tor ärgerten, kritisierte Geschäftsführer Marcel Schäfer vor allem den Gegentreffer zum 1:4. Jamal Musiala schloss einen sehenswerten Solo-Lauf erfolgreich ab, wurde über den halben Platz von zahlreichen Wolfsburgern aber nur begleitet. "Wir müssen über das Körperliche kommen und über die Robustheit, da darf so ein viertes Tor nie passieren", so Schäfer, der monierte, dass "wir mehrfach die Möglichkeit hatten, Musiala zu stoppen. Wir haben es nicht geschafft, die Mitte zu schließen. Das hat mich am meisten geärgert."

"Ich bin null in Panik"

Aber auch nach dem vierten Gegentor steckte Wolfsburg nicht auf, durch Mattias Svanberg kam der VfL nochmal zurück und durch Yannick Gerhardts zurückgenommenen Treffer sogar beinahe noch zum Anschluss. "Wenn man alleine die Moral dieser Mannschaft sieht, ziehe ich absolut meinen Hut", bilanzierte Arnold. Der Wolfsburger Kapitän sieht seinen VfL deswegen "auf dem richtigen Weg. Ich bin null in Panik".

Zwar verloren die Wölfe nun das dritte Pflichtspiel in Folge, können dank der zuvor hingelegten Serie aber weiterhin auf die internationalen Plätze schielen.