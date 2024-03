Darf auch Beier gegen Oranje ran? DFB-Debütanten in FC 24 und im echten Leben

Deniz Undav - ST - VfB Suttgart

Besonders dank seiner Offensive konnte der VfB Stuttgart für Furore sorgen. Sowohl mit Serhou Guirassy als auch Undav haben die Schwaben zwei Knipser in ihren Reihen. Wenngleich Undav seit drei Partien auf ein Tor wartet, hat er in dieser Saison bereits 14 Mal getroffen. Im Duell mit den Franzosen sorgte er in den letzten zehn Minuten für frischen Wind im Angriff. IMAGO/Michael Weber