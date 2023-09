Dardais Rezept: "Fiese SMS" an Prevljak

Die Torfabrik will erneut liefern. Hertha BSC peilt gegen den Tabellen-Zweiten FC St. Pauli am Samstagabend den dritten Sieg in Folge an - mit Smail Prevljak (28) in tragender Rolle.

Das Olympiastadion wird sehr gut gefüllt sein. Etwa 60.000 Zuschauer erwartet Hertha BSC gegen den FC St. Pauli, einen "Extra-Bonus" und eine "besondere Energie" nennt Pal Dardai die Kulisse: "Diese Atmosphäre werden unsere Spieler spüren. Da muss schon etwas Schönes passieren. Ab 55.000, 60.000 hat dieses Stadion eine Seele und ist das schönste und beste Stadion Deutschlands. Nicht umsonst findet das Pokalfinale hier statt, das ist dann eine andere Luft. Das müssen wir genießen und es zu unserem Vorteil nutzen."

Der äußere Rahmen wird mithin stimmen. Sportlich will der Bundesliga-Absteiger, der seinen Fehlstart inzwischen korrigiert und in den vergangenen vier Spielen 15 Tore verbucht hat, weiteren Boden gut machen. "Bei uns", unterstreicht der Coach, "läuft es momentan - nicht nur weil wir zweimal hintereinander gewonnen haben, sondern auch wegen des Teamgeists. Die Jungs hören zu."

Das Rezept gegen "Loch-Phasen"

Dennoch will der Ungar keine Komfortzone entstehen lassen. "Ich war diese Woche nicht angenehm beim Training", sagt er, "ich wollte den Spielern nicht das Gefühl geben, dass ich zufrieden bin." Vor allem gegen jene "Loch-Phasen", in denen Hertha in Achterbahn-Spielen wie in Kiel (3:2) und Magdeburg (4:6) immer wieder Kontrolle und Balance einbüßt, sucht der Trainer gemeinsam mit den Profis nach einem probaten Rezept: "Diese Phasen wollen wir ein bisschen anders überleben als bisher in der Saison."

Mit dem noch ungeschlagenen FC St. Pauli gastiert ein Team in Berlin, das Dardai "defensiv und offensiv gut organisiert" nennt - und das mit etwa 12.000 Fans am Samstag ebenfalls auf stattlichen Support zählen kann. "Sie sind nicht umsonst ungeschlagen", erklärt Dardai. "Aber ich sehe auch ihre Schwächen - so, wie sie unsere Schwächen sehen. Diese Umschaltgeschichte, da sind wir gut. Wenn sie tief stehen und uns nicht anlaufen wollen, haben wir auch eine Lösung."

Bence Dardai bleibt Joker

Positiv für ihn und Hertha: Smail Prevljak, den zu Wochenbeginn noch muskuläre Probleme plagten, trainiert seit Mittwoch wieder voll mit und ist einsatzfähig. Der bosnische Nationalspieler, zuletzt in Kiel mit einem Tor und einem Assist neben Fabian Reese der entscheidende Faktor beim 3:2-Sieg, soll sich auch gegen St. Pauli hinter Zentrumsstürmer Haris Tabakovic einreihen und von dort flexibel wirken. "In Kiel hat Smail seine Aufgabe sehr gut gemacht: als hängende Spitze mit Zehnerverhalten", lobt Dardai. "Er hat viel gearbeitet. Danach kam Bence rein und hat den Gegner gestresst."

Youngster Bence Dardai dürfte auch gegen St. Pauli von der Bank kommen, Prevljak beginnt. Dem im Sommer ablösefrei vom belgischen Erstligisten Eupen gekommenen Ex-Leipziger liegt mit seinem Spielverständnis die Rolle als Hybrid aus zweiter Spitze und Zehner offenkundig. Vor der Partie in Kiel gab's vom Coach eine spezielle Einstimmung auf die Position, die bis zu seiner Syndesmoseverletzung Palko Dardai ausgefüllt hatte: "Vor dem Spiel hat Smail von mir ein paar fiese SMS bekommen: bildlich - das will ich sehen, das will ich nicht sehen." Hat geklappt. Dardai sah von Prevljak, was er sehen wollte - und hofft auf eine Fortsetzung gegen St. Pauli.