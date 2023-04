Dardais ehrliche Analyse: "Probleme größer, als ich eingeschätzt habe"

Hertha BSC hat auch das siebte Spiel in Serie nicht gewonnen und bleibt nach dem 2:4 gegen Werder Bremen Tabellenletzter. Trainer-Rückkehrer Pal Dardai war auch aufgrund zweier verschiedener Hälften seines Teams konsterniert.

Nach 511 Tagen und einem 1:1 gegen den FC Augsburg Ende November 2021 war Pal Dardai am Samstagnachmittag erstmals wieder in einem Pflichtspiel als Cheftrainer bei Hertha BSC tätig. Der Coach hatte vor dem Anpfiff gegen Bremen bei "Sky" noch von einer "Bitte nach oben" gesprochen, als er vom angepeilten Heimsieg vor ausverkaufter Kulisse erzählt hatte. Nach dem 2:4 gegen den SVW wollte der Ungar aber weit mehr als nur beten.

Dardai entsetzt: "Kann nicht sein"

Die Alte Dame hatte trotz gutem Beginn schließlich sehr früh das 0:1 durch Dreierpacker Marvin Ducksch kassiert und anschließend die erste Hälfte verschlafen. "Es kann nicht sein, dass wir dem Gegner so einen Vorsprung gewähren vor heimischer Kulisse, auch bei der Zweikampfführung", bilanzierte Dardai, der Redebedarf hatte.

Der 47-Jährige monierte weiter, dass es Dinge gebe, "die man gemeinsam machen muss". Und fügte deutlich hinzu: "In der zweiten Hälfte haben alle ein bisschen für den anderen mitgemacht, in der ersten war jeder mit sich beschäftigt. Wir sind zu spät da gewesen, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen - der Gegner hat das gut ausgenutzt."

"In der zweiten Hälfte haben alle ein bisschen für den anderen mitgemacht, in der ersten war jeder mit sich beschäftigt. Pal Dardai

An welchen Stellschrauben nun gedreht werden muss, weiß Trainer Dardai. Ohne die individuellen Fehler vor gleich drei Gegentoren bei seinem Comeback "hätten wir vielleicht noch etwas erreichen können", so der Rekordspieler der Alten Dame, der mit dem Auftritt seiner Mannschaft nach dem Seitenwechsel zufrieden war. "Aber wir müssen mental sehr viel arbeiten."

Dardai sprach damit das 2:5-Debakel bei Schalke 04 an, bei dem Hertha nach 0:2-Rückstand ebenso ein gutes Spiel gezeigt gehabt habe, doch aufgrund individueller Fehler verlor. Angesprochen auf die erste Hälfte gegen Werder ergänzte er klar: "Da waren die Köpfe komplett blockiert, das hat nicht so ausgesehen, wie man erwartet hat. Die Probleme in den Köpfen sind größer, als ich es eingeschätzt habe."

Dardai trotz Kopfblockaden mutig: "Gibt noch andere Gegner"

Einen kleinen Ausblick in die Zukunft gab der ungarische Trainer auch noch. Natürlich wäre ein Sieg gegen Bremen gut gewesen, doch: "Es gibt noch andere Mannschaften, Gegner, gegen die du gewinnen musst." Damit spielte Dardai auf die Partien zu Hause gegen Stuttgart, in Köln und gegen Bochum an. "Von Anfang an" sei aber klar gewesen: "Ich rede über die Relegation."

Das Miteinander soll die Trendwende bringen

Ab sofort ist es laut Dardai "wichtig , dass wir gemeinsam - untereinander - ein bisschen besser klarkommen. Wir brauchen einen ehrlichen Weg", wiederholte der Trainer gebetsmühlenartig.

Spieler wie Marco Richter fanden derweil kaum Worte aufgrund der über weite Phasen schwachen Leistung. "Wir haben gezeigt, wie es nicht funktioniert. So können wir nicht mehr auftreten", resümierte der Mittelfeldmann, um dann kämpferisch folgen zu lassen: "Wir sind noch nicht abgestiegen, wir müssen alles nochmal um hundert Prozent drehen und endlich mal wieder drei Punkte einfahren." Hertha wartet seit sieben Bundesliga-Spielen (0/2/5) auf einen Sieg.