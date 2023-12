Dardai: "Wir sehen noch ein bisschen Licht"

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC überwintert auf Platz 7 - und im DFB-Pokal. Coach Pal Dardai ist angesichts der Ausgangslage zufrieden: "Wir haben bei Null angefangen."

Von Gabor Ruhr gab es am Montagmorgen das komplette Paket. Herthas Chefanalyst präsentierte Staff und Profis die mit Daten und Werten gespickte Hinrunden-Bilanz. "Bis zum Mittwoch", sagt Pal Dardai, "ziehen wir noch durch." Der Schwerpunkt: Leistungsdiagnostik. Ab Donnerstag sind Herthas Profis bis zum Trainingsstart am 3. Januar in den Weihnachtsferien - nach einer Hinrunde, die nach der Fast-Insolvenz im Frühsommer, dem vom Rotstift diktierten XXL-Umbruch und einem Fehlstart mit Platz 18 nach drei Spieltagen viel Positives bereit hielt. In einer Medienrunde am Montag sprach Dardai über…

…die Erkenntnisse der Analyse am Montag:

"Große Überraschungen gab es nicht. Die Werte zeigen sich insgesamt so, wie wir in der Tabelle stehen. Das ist okay, wir kennen die Bereiche, in denen wir uns steigern müssen. Mehr Torgefahr über die rechte Seite, weniger Gegentore über den linken Flügel, die Weiterentwicklung im Zentrum - da müssen wir die Balance insgesamt noch ein wenig verbessern und mit Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte besser umgehen. Und bei Standards gerade defensiv müssen wir uns noch geschickter anstellen. Das sind Schwerpunkte. Aber wir haben Teamgeist und schon sehr viel geschafft und viele schön herausgespielte Tore erzielt. Wir müssen immer bedenken, dass wir im Sommer bei Nichts, bei Null angefangen haben."

…das 0:0 gegen Osnabrück und die Punktebilanz:

"Ich war gestern bei der A-Jugend und habe viele Fans getroffen. Die waren nicht mal sauer. Und seien wir ehrlich: Wenn du Gustav Christensen und Derry Scherhant anguckst, dann sind das eigentlich Stammkräfte in der U23 in der 4. Liga. Wir haben jetzt gegen Osnabrück gespielt, die sehr diszipliniert waren und gut verteidigt haben. Die Jungs müssen lernen, wie man sich in so einem Spiel durchsetzt und Tore schießt. Da haben sie gute Erfahrungen gesammelt, und wir haben nicht verloren. Zu Saisonbeginn haben wir solche Spiele noch verloren. Von daher akzeptieren wir das. Minuspunkte waren Karlsruhe, Hannover oder auch Nürnberg: Partien, in denen wir eigentlich keine Zähler verlieren hätten dürfen. Aber das akzeptieren wir. Wir sind Siebter, auf einem guten Weg und sehen noch ein bisschen Licht. Umso wichtiger wird der Start sein (am 21. Januar gegen Düsseldorf, d. Red.)."

…die Aussage von Johannes Spors, dem Global Sports Director von Hertha-Investor 777 Partners, im kicker, Herthas Kader sei "an sich sicherlich ein bisschen besser als der aktuelle Tabellenstand":

"Damit bin ich nicht ganz einverstanden. Wenn jemand A sagt, muss er auch B sagen, also Argumente nennen. Er soll nicht in die Luft reden, sondern sagen, wo. Dann akzeptiere ich es. Kritik ist immer schön. Wenn man alles bewertet, haben wir - nach meiner Rechnung minus zwei Punkte - eine Punktzahl, auf die wir stolz sein können. Wenn wir ehrlich sind, waren wir in der Hinrunde fast am Maximum. Hätten wir 27 Punkte erreicht, wäre das das Maximum gewesen. Natürlich will jeder aufsteigen, jeder hat diesen Traum. Jetzt kann man zehn Tage träumen. Ab 3. Januar wird wieder gearbeitet."

Einer der vielen Berliner Hoffnungsträger: Derry Scherhant. IMAGO/Jan Huebner

…die jungen Spieler:

"Tjark Ernst, Marton Dardai, Pascal Klemens, Derry Scherhant, Gustav Christensen - sie verkörpern das Potenzial, was in diesem Team schlummert, und können noch besser werden. Die jungen Spieler müssen gierig bleiben, das ist wichtig. Eine unserer Stärken ist, dass die Jungs insgesamt zusammenhalten wie Magneten."

…Mentalität und Stimmung:

"Das war eine große Herausforderung. Unser Ziel war es, die Mentalität zu Hertha BSC zurückzubringen. Ich habe den Teamgeist unter Jürgen Röber als Spieler erlebt, das war einfach geil. Die Fans reden bis heute über diese Mannschaft. Mich macht froh, dass die Menschen kommen und mir erzählen, dass sie wieder gerne ins Stadion kommen und die Mannschaft lieben. Wir haben das gemeinsam gedreht. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich nicht mit faulen Spielern arbeite. Aber die Jungs wollen alle, der Kraftraum ist immer voll, und sie arbeiten fleißig. So macht es Spaß, und darauf bin ich stolz. Wir müssen jetzt dranbleiben und uns noch weiterentwickeln. Das ist das Ziel."

…das Winter-Camp in La Manga:

"Ins Trainingslager gehen wir mit 24 Feldspielern plus vier Torhütern. Wenn einer nicht kann, gibt es natürlich wieder Platz für junge Spieler. Auch deshalb war ich bei der U19, um immer wieder zu schauen, wie die Leistungen in so einem Spiel sind. Wenn es möglich ist, nehmen wir Talente immer gerne mit. Sie machen so wichtige Erfahrungen - und wir erleben sie Tag für Tag auf dem Feld."

…seine Weihnachtswünsche:

"Ich wünsche mir, dass alle gesund werden. Es wäre schön, wenn wir mit allen unseren Offensivspielern ins Trainingslager starten könnten. Egal ob Ibu Maza, Bence Dardai, Jeremy Dudziak oder Palko Dardai - das sind alles Spieler, die mit dem Rücken zum Tor spielen können. Und das hat uns auch am Wochenende wieder gefehlt."

…das Winter-Transferfenster:

"Wir haben keine zehn Millionen Euro, um Wünsche zu äußern. Wenn keiner geht, wird auch keiner kommen. Und wenn einer geht, dann muss einer kommen. Ich weiß nicht, ob jemand noch weg will. So weit sind wir noch nicht."

…Wintermeister Holstein Kiel:

"Ich bin nicht überrascht. Sie haben eine sehr stabile Spielweise, behaupten gut die Bälle und machen viel Druck. Es ist sehr schwer gegen Kiel. Bei St. Pauli ist es so: Wenn der Boden schlechter wird, wird es schwieriger mit den Kombinationen. St. Pauli ist am Wochenende (1:1 gegen Wehen Wiesbaden, d. Red.) mehr am Platz gescheitert als am Gegner. Wenn bei St. Pauli alle Spieler gesund bleiben, sind sie für mich weiter der Riesen-Favorit."

…die Weihnachtsplanungen im Hause Dardai:

"Weihnachten verbringen wir als Familie in Berlin. Palko und Bence sind verletzt, die müssen hier weitertrainieren. Wenn alles gut läuft, kann ich vielleicht mit meiner Frau und dem Hund nach den Feiertagen kurz nach Ungarn, um Schweine zu schlachten, natürlich nach europäischen Maßstäben. Danach gibt es ein traditionelles Hallenfußball-Turnier im Namen meines Vaters, das wir seit vielen Jahren spielen. Dort sind acht Mannschaften und 300 Leute, die gemeinsam spielen, trinken, tanzen und lachen. Und dann gehe ich noch einen Tag ins Thermalbad, bevor es zu Silvester wieder nach Berlin zurückgeht."