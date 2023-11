Dardai: "Wir müssen gieriger werden"

Trotz Platz 12 schreibt Pal Dardai (47) die Bundesliga-Rückkehr von Hertha BSC noch nicht ab. Im kicker-Interview (Donnerstagausgabe) sagt der Trainer des Absteigers, was ihm Zuversicht gibt - und nimmt sein neu zusammengestelltes Team in die Pflicht.

Die Hoffnung, sich ins obere Drittel einreihen zu können, ist vorläufig zerstoben. "Wir hätten den Start ausbügeln können, aber haben diese Chance durch die Unentschieden in Rostock und gegen den KSC verpasst", sagt Dardai im kicker-Interview. "Jetzt werden wir einige Wochen einen neuen Anlauf nehmen müssen, aber ich bin sicher, dass wir uns eine solche Position wieder erarbeiten."

Was dafür aus seiner Sicht nötig ist, benennt der Ungar deutlich. "Wir bekommen zu viele Tore nach zweiten Bällen oder Ecken. Da geht es um Aufmerksamkeit, um Konzentration. Da müssen wir uns steigern", erklärt der Bundesliga-Rekordspieler des Hauptstadt-Klubs, der im April als Nachfolger von Sandro Schwarz in seine dritte Amtszeit als Hertha-Trainer gegangen war und den Abstieg aus der Bundesliga nicht mehr abwenden konnte. "Offensiv passt es, wir haben die viertmeisten Tore geschossen, aber defensiv müssen wir wacher und schneller werden." Dardais Forderung ans eigene Team: "Wir müssen cleverer, zielstrebiger und gieriger werden. Und wir dürfen unter Druck keine Angst haben. Wir waren schon vier-, fünfmal gelähmt in dieser Saison. Da müssen wir uns zeigen und dürfen nicht davonlaufen. Es ist eine neue Situation. In die müssen wir reinwachsen. Sich verstecken geht nicht im Fußball."

Trotz Platz 12 behält der Coach der Berliner, für die es nach der Länderspielpause in neun Tagen mit dem Spiel beim Liga-Vierten Hannover 96 weitergeht, Relegations-Platz 3 im Blick. Zuversichtlich stimme ihn "das, was ich jeden Tag in der Kabine und auf dem Trainingsplatz erlebe. Es gibt keinen, der nicht will. Das war hier schon anders. Es gab hier Zeiten, da musste ich betteln für ein Zusatztraining oder ein paar Stabi-Übungen im Kraftraum." Jetzt passen aus Dardais Sicht Mentalität und Teamgeist, aber er sagt auch: "Sportlich gibt es für einige eine Grenze."

