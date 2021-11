Dardai versteht den VAR nicht: "Hey, hier zehn Pässe vorher gab es eine gezogene Hand"

Dass es an der Hertha-Derbyniederlage bei Stadtrivale Union nichts zu rütteln gab, stellte Trainer Pal Dardai sofort fest. Nichtsdestotrotz schmeckte ihm der kurz vor der Pause aberkannte Anschluss nicht.

Er habe schon viel erlebt in seiner langen Karriere als Spieler und Trainer, so Pal Dardai am Samstagabend kurz nach der feststehenden 0:2-Derbyniederlage beim starken Stadtrivalen Union, der in der aktuellen Zeit weiterhin der bessere Berliner Klub ist. An sich überrasche ihn eine Niederlage wie diese deswegen nicht.

Der 45-jährige Ungar stellte im Gespräch mit "Sky" deswegen erst einmal nüchtern fest, dass die Niederlage für seine Schützlinge absolut in Ordnung ging: "Wir haben gut angefangen, dann aber unnötige technische Fehler gemacht." Einer dieser Fehler wurde beim 0:1 von seinem 19-jährigen Sohn und Innenverteidiger Marton Dardai begangen. "Überhaupt die Tore, die wir kassiert haben", so Dardai weiter, "waren einfach nur unnötig. Und gerade aufgrund der zweiten Halbzeit müssen wir sagen, dass der Sieg für Union verdient war."

Die Herthaner entwickelten an diesem Sonnabend im Zuge des 12. Bundesliga-Spieltags offensiv gegen eine stabile Abwehr der Eisernen einfach viel zu wenig Durchschlagskraft, während die Hausherren gut und gern noch mehr Tore hätten erzielen können. "Wir sind bis zur gegnerischen 30-Meter-Zone gut vorangekommen, dann sind wir aber nicht zu Abschlüssen gekommen. Und wenn dann mal ein Schuss geglückt ist, dann ist er einfach zu harmlos gewesen. Der Gegner war einfach besser, dynamischer, stärker", so Dardai anerkennend.

"Das hab ich schon lange nicht mehr so gesehen"

Eine Sache störte den Coach dann aber doch massiv - und zwar der eigentliche 1:2-Anschluss unmittelbar vor der Pause, als der aufgerückte Rechtsverteidiger Peter Pekarik per Kopf getroffen, sich der VAR dann aber eingeschaltet und den Treffer aufgrund einer Abseitsstellung von Stürmer Krzysztof Piatek letztlich aberkannt hatte. Und das, obwohl der in der Tat minimal im Abseits stehende Angreifer mit seinem Kopfball den Angriff erst eingeleitet hatte, in der Folge waren erst noch weitere Aktionen unter anderem von Marvin Plattenhardt passiert.

"Es sind drei neue Spielsituationen", so Dardai sichtlich unzufrieden mit der Entscheidung des Gespanns um Hauptschiedsrichter Dr. Felix Brych an dieser Stelle. "Das hab ich schon lange nicht mehr so gesehen, dass ein Tor hier zurückgenommen wird. Aber das ist nicht meine Verantwortung. Du hast hier halt Menschen, die die Verantwortung übernehmen. Ich glaube aber, dass man das zählen lassen muss, weil in der Szene keiner den Arm hebt, reklamiert, und auch keine Fahne hochgeht. Sonst kann ich auch bei jedem Tor erzählen: 'Hey, hier zehn Pässe vorher gab es eine gezogene Hand.'"