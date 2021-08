Dardai vermisst Leader: "So funktioniert Fußball nicht"

Sang- und klanglos ging Hertha BSC beim FC Bayern mit 0:5 unter. Pal Dardai fand nach Abpfiff deutliche Worte.

"Wir haben nichts angeboten, nicht zweikampfmäßig, nicht spielerisch", stellte ein enttäuschter Dardai nach Abpfiff bei "Sky" fest und ergänzte: "Man hat nur die Mannschaft gesehen. Das war kein schönes Gefühl."

Der Ungar verriet, dass er in der Halbzeit noch versucht habe, "die Mannschaft aufzubauen", doch das sei nur von kurzer Dauer gewesen: "Dann kommt ein individueller Fehler zum 3:0 - und wir haben keine Chance mehr gehabt."

Die Hertha ging am Ende 0:5 unter. Woran es lag, das konnte Dardai auch nicht so genau sagen. "Man hat gespürt, dass es heute zäh war. Die Spieler waren unsicher", sagte der 45-Jährige, der auf dem Platz Leader vermisst hat. "Du brauchst Führungsspieler, gerade in wichtigen Momenten. In der ersten Halbzeit war das kein Coaching auf dem Platz, ich habe keine aggressiven Ansagen gesehen, jeder war mit sich selbst beschäftigt. So funktioniert Fußball nicht."

Länderspielpause kommt gelegen

Es ist, wie es ist - und Hertha hat mit null Punkten und satten zehn Gegentoren zweifellos einen Fehlstart hingelegt. Auch deshalb ist man in Berlin froh über die anstehende Länderspielpause. "Das tut uns gut", sagte Dardai: "Wir müssen das ein bisschen sacken lassen und uns auf die Spiele vorbereiten, in denen wir punkten können."

Mitte September geht es für die Alte Dame gegen zwei Aufsteiger weiter - und da steht man schon unter Druck, wie Niklas Stark betonte: "Gegen Bochum und Fürth sollten wir auf jeden Fall Punkte holen."