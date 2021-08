Dardai über Transfers: "Es wird noch einiges passieren"

Der eine ist in Madrid zum Medizincheck, der andere stand in Berlin erstmals auf dem Trainingsplatz. Aber Hertha-Coach Pal Dardai stellt klar, dass Neuzugang Ishak Belfodil (29) nicht der Ersatz für Rekord-Verkauf Matheus Cunha (22) sein wird.

"Es ist nicht: Cunha weg, Belfodil dafür da. Es ist: Cordoba weg - und dafür ist Belfodil da", sagte Dardai nach der ersten Trainingseinheit der neuen Woche am Dienstagnachmittag. "Für Cunha kommen wahrscheinlich noch andere Spieler, denke ich."

Dardai nimmt, was er kriegt

Allerdings sei die Personalpolitik nicht seine Sache, sondern die des Managements: "Ich beschäftige mich nicht mit Transfers. Ich nehme, was man kriegt. Und arbeite gern mit den Spielern bei Hertha BSC, das ist meine Aufgabe." Ein Fazit der aktuellen Transferperiode, die sich auch für Hertha überaus zäh gestaltet, zog Dardai nicht. "Wir haben noch eine Woche für Transfers. Ich würde jetzt noch nicht irgendeinen Stempel draufmachen, was wir haben und was wir abgegeben haben", erklärte der Ungar. "Wir haben noch viel Zeit. Und ich glaube, es wird noch einiges passieren. Und wenn nicht: Man muss immer mit dem arbeiten, was man hat."

Belfodil für Cordoba - "ein guter Tausch"

Seit Montag hat er Ishak Belfodil in seinem Kader, seit Dienstag auf dem Trainingsplatz. Den algerischen Nationalspieler, für den Hertha eine Sockelablöse von 500.000 Euro an die TSG Hoffenheim zahlte, sieht Dardai als Nachfolger für Jhon Cordoba. Der Kolumbianer war im Juli nach nur einer Saison in Berlin für 20 Millionen Euro Ablöse zu FK Krasnodar weitergezogen. Beim aktuellen Tabellen-Neunten der russischen Premier Liga schlug der Angreifer voll ein, nach fünf Spieltagen stehen vier Tore in seiner Bilanz. "Mit Cordoba haben wir zehn, zwölf Tore und Qualität abgegeben", so Dardai. "Mit Ishak haben wir, wenn er gesund bleibt und seinen Körper beherrschen kann, auch diese Quote. Ich glaube, das ist ein guter Tausch. Und Hertha BSC hat noch ein bisschen Luft bekommen mit Geld. Fredi (Fredi Bobic, Geschäftsführer, Anm. d. Red.) hat das gut ausgesucht."

Der Neuzugang soll die anstehende Dienstreise zum Auswärtsspiel beim FC Bayern am Samstag mitmachen - als Joker und um jede Minute im neuen Umfeld für die Eingewöhnung zu nutzen. Klar ist, dass Herthas Shopping-Tour mit Belfodil nicht beendet ist. Und auch auf der Abgangsseite wird es weitere Bewegung geben. "Wenn einer sich negativ fühlt", sagte Dardai, "kann er die blau-weiße Fahne verlassen."

Der Wechsel von Matheus Cunha zu Atletico Madrid soll zeitnah verkündet werden, Dardai hat das Kapitel abgeschlossen: "Cunha ist unterwegs. Es war sein Traum, dahin zu gehen, wo er gerade ist. Da kannst du nicht viel blockieren." Der kicker hatte bereits am Montagnachmittag über die grundsätzliche Einigung beider Klubs berichtet und die Rahmenbedingungen des Deals verkündet: 30 Millionen Euro Ablöse und ein Fünfjahresvertrag beim spanischen Meister für den Olympiasieger.

Mit dem im Januar 2020 für 18 Millionen Euro von RB Leipzig gekommenen Brasilianer verliert der Hertha-Kader seine größte Begabung, aber auch jemanden, der trotz zehn Mitstreitern auf dem Platz in manchen Sequenzen als Einzelsportler dachte und handelte und seine Energie nicht durchgehend in die richtigen Bahnen lenkte.

Unstrittig ist indes auch, dass der Klassenerhalt 2020 und 2021 ohne seine Tore noch schwieriger geworden wäre.