Dardai über Reese: "Dann hättest du vielleicht den Verein gerettet"

Hertha BSC möchte nach dem Heimsieg gegen Braunschweig direkt weiter punkten. Auswärts bei Holstein Kiel erwartet die Berliner ein schwieriger Gegner, der aus Sicht von BSC-Coach Pal Dardai am Sonntag auch "der Favorit" ist.

Die Stimmung in der Hauptstadt ist gut nach Herthas jüngstem 3:0-Erfolg über Eintracht Braunschweig. Für Trainer Pal Dardai und seine Mannschaft geht es nun darum, den Schwung aus der Vorwoche mitzunehmen und am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Tabellendritten Holstein Kiel zu bestehen. Sommer-Neuzugang Fabian Reese, der bei der Pressekonferenz an der Seite des Cheftrainers Platz nahm, steht derweil vor der Rückkehr in seine Heimat.

Dardai schiebt Kiel die Favoritenrolle zu

"Das wird ein schwieriges Spiel. Man muss ehrlich sagen, für die 2. Liga, spielen wir gegen eine Topmannschaft und die sind momentan der Favorit dort zu Hause", erklärte Pal Dardai mit Blick auf den kommenden Gegner. Der gebürtige Ungar sieht die Störche, die trotz der 1:5-Niederlage beim FC St. Pauli am vergangenen Wochenende weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz rangieren, als "heimstarke Mannschaft" und kann sich vorstellen, dass man sich "zum Schluss vielleicht" auch über einen Punkt an der Ostseeküste freuen müsste.

Nichtsdestotrotz "gehen wir dahin", so Dardai weiter, "um zu gewinnen. Wenn du dort gewinnen kannst, das wäre eine Riesensache, das könnte einen richtigen Schubs geben für die Truppe", fuhr der Trainer fort, der direkt im Anschluss jedoch anmerkte, dass man "erstmal nicht träumen" dürfe. Während dem 47-Jährigen mit Sohn Palko, der den Berlinern "bis auf Weiteres" aufgrund einer Bänderverletzung fehlt, in der Offensive also eine Option wegfällt, steht mit Reese ein wahrer Kiel-Experte zur Verfügung. Zwischen 2020 und 2023 lief der 25-jährige gebürtige Kieler für die Profis der Störche auf (119 Spiele, 17 Tore, 30 Assists), die Jugend hatte er dazu bis zur U 17 in der Nachwuchsabteilung der KSV verbracht.

Weiß Hertha BSC mit der "nordischen Brise" umzugehen?

"Ohne Frage hatte ich da gute Jahre. Es ist eine spielstarke Mannschaft, ein Trainerteam, das modernen Fußball spielen lässt, was sich jetzt auch gefunden hat und auch einen Umbruch hatte", blickte Reese auf die Entwicklung seines Ex-Teams. Seine neuen Mitspieler sollten sich indes vor dem Auswärtsspiel im Holstein-Stadion am besten schonmal auf "die nordische Brise" einstellen: "Das ist ein bisschen luftig manchmal, weil es nicht ganz zugebaut ist."

Angesprochen auf den Stellenwert, den der Offensivspieler für die Herthaner hat, geriet Trainer Pal Dardai derweil regelrecht ins Schwärmen - insbesondere, was die Mentalität des 25-Jährigen angeht: "Mein Vater hat mich immer gefragt - als ich das erste Mal hier Trainer war -, wieso ich nicht jedes Jahr zwei Spieler aus der 2. Liga hole. Einer wird es sowieso schaffen. Die sind immer bissig und von der Mentalität tut das gut. Da habe ich gesagt: 'Papa, da habe ich nichts zu sagen.'" Umso glücklicher sei er nun, "dass ich so einen wie Fabi habe." Der Chefcoach erinnere sich noch gut an die ersten Auftritte des Neuzugangs im Sommer: "Am ersten Tag, da stand ich neben Tamas Bodog (Co-Trainer, Anm. d. Red.) und habe gesagt: 'Davon zehn Stück, dann müssen wir nicht mehr zum Training kommen."

Zwar gebe es auch bei Reese weiterhin "Sachen, die er besser machen muss", doch der Trainer sei "hochzufrieden, dass er hier ist" und ein wenig traurig darüber, "dass so ein Spieler nicht schon früher hier war. Dann hättest du dich längst eingespielt und hättest vielleicht den Verein gerettet, mit der Art und Weise von Willen."

Maolida "muss lernen, dass er hart arbeiten muss"

In Sachen Einstellung sollte sich Myziane Maolida währenddessen wohl noch ein Beispiel an Fabian Reese nehmen. Dem 24-jährigen Franzosen, den die Hertha im August 2021 fest verpflichtete, attestierte Pal Dardai trotz seines jüngsten Treffers für die BSC-Zweitvertretung gegen Carl Zeiss Jena (1:1) lediglich eine "Mini-Chance" auf einen Einsatz in den kommenden Spielen. "Er muss lernen, dass er hart arbeiten muss. Er hat die Qualität, er hat alles. Ich hoffe, dass er es irgendwann versteht", so der Coach der Alten Dame. "Für Fußballer gibt es nur diese berühmten zehn Jahre und danach hilft keiner. Ich sage zu ihm nur: Arbeit, Arbeit, Arbeit ist bei ihm das wichtigste. Das ist eine Mini-Chance, nicht mehr, die muss er nutzen." Agustin Rogel und Ibrahim Maza stehen darüber hinaus verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.