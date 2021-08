Dardai über Matheus Cunha: "Wie kommt man in den Spaziergang-Modus?"

30 passable Minuten, dann der Einbruch: Ein Bundesliga-Spiel hat ausgereicht, damit Hertha BSC sich selbst schon wieder Rätsel aufgibt. Zu beobachten sind auch in der neuen Saison alte Muster - kollektiv und bei einzelnen Profis.

Bisher galt Pal Dardai als Start-Spezialist. In den viereinhalb Jahren, die er zwischen Februar 2015 und Sommer 2019 die sportlichen Geschicke verantwortete, gewann Hertha BSC unter dem Ungarn stets das erste Bundesliga-Spiel. Beim FC Augsburg (2015/1:0), gegen den SC Freiburg (2016/2:1), den VfB Stuttgart (2017/2:0) und den 1. FC Nürnberg (2018/1:0) legten die Berliner in Dardais erster Amtszeit durchgehend erfolgreich los. Das 1:3 beim 1. FC Köln am Sonntagabend war die erste Start-Niederlage des Hauptstadtklubs seit 2011 (0:1 gegen Nürnberg).

Sie hat - hofft man in Berlin - nach einer sonnigen Vorbereitung die reinigende Wirkung eines Gewitters. "Der Blitzschlag ist da", sagte Dardai am Tag nach dem Spiel. "Jetzt wissen wir, wo wir stehen. So eine kalte Dusche schadet nicht." Gewiss nicht, wenn man die richtigen Lehren zieht. Dass Hertha nach 30 vielversprechenden Minuten Kontrolle, Zugriff und Linie verlor, hatte Gründe.

Mentalität: Hertha will die Dinge zu oft spielerisch regeln. Dardais Erkenntnis: "Die Mannschaft ist im Moment nicht in der Lage, vom Fußball-Modus in den Kampf-Modus zu gehen. Es gibt Phasen, in denen der Gegner besser ist. Es geht nicht um die zehn Minuten, in denen du gut bist - sondern die nächsten zehn Minuten: Da musst du weiter gut spielen oder dich wehren." Es fehlt in entscheidenden Sequenzen an Aggressivität und Abgezocktheit. "Mal clever das Spiel unterbrechen, mal ein taktisches Foul - alles gehört dazu, der Gegner hat es gemacht. Wir machen es nicht", bilanzierte der Coach. "Wir sind manchmal zu lieb, zu nett. Diese Aggressivität, diese Gier, dieses absolute Gewinnen-Wollen hat gefehlt."

Daran arbeiten wir schon seit Monaten, auch schon letzte Saison. Pal Dardai

Verteidigen: Hertha wurde trotz eigener Führung nach einer halben Stunde immer passiver und zögerlicher. Weil die vorderste Reihe ihre Aufgaben gegen den Ball zusehends vernachlässigte, verrutschte die Statik des Berliner Spiels. "Wenn die Phase kommt, in der der Gegner ein bisschen mehr bestimmt, sind wir nicht aggressiv genug. Statt nach vorn zu verteidigen, machen wir einen Schritt nach hinten", so Dardai. "Daran arbeiten wir schon seit Monaten, auch schon letzte Saison. Das erste Gegentor, auch das zweite Tor - alles die gleiche Sache. Keine Unterzahl, aber wir machen nicht den Schritt nach vorn, sondern nach hinten. Das ist wahrscheinlich menschlich, das ist wahrscheinlich eine psychologische Sache, weil das letzte Jahr noch tief drin steckt." Schon beim Testspielsieg gegen Liverpool (4:3) und dem Pokal-Erfolg in Meppen (1:0) zeigten sich diese Muster.

Matheus Cunha: Der im Sturmzentrum aufgebotene Brasilianer, nach der Rückkehr von Olympia erst seit Mittwoch wieder bei Hertha im Training, lieferte den Assist zum Tor von Neuzugang Stevan Jovetic - und danach wie so oft reichlich Kostproben fehlender Bereitschaft und taktischer Klarheit. Dardai wurde am Montag deutlich: "So lange Matheus Cunha den Sechser zugestellt hat, musste der Gegner nach außen spielen. Da hat das hervorragend funktioniert. So lange hatten wir taktische Disziplin. In dem Moment, in dem Matheus Cunha den Sechser nicht mehr zugestellt hat, sondern eigene Wege gegangen ist, ist Lucas Tousart nach vorn gerutscht, obwohl er das nicht sollte. Dadurch haben die Wechsel nicht mehr stattgefunden. Peter Pekarik kam zu spät, Flanke, Flanke, Tor. Dadurch waren die ganze taktische Disziplin und der Plan am Ende."

Dardai: "Wenn einer das nicht ändern will, versteh‘ ich die ganze Welt nicht"

Dardais Rüffel an die Adresse des Olympiasiegers: "In Deutschland kann man sich das nicht leisten, nicht gegen den Ball zu arbeiten oder individuelle Sachen zu machen. Dann rutscht alles weg. Es gibt Szenen, die überhaupt nicht in Ordnung waren - dass man als Stürmer nur vorne bleibt und zurückspaziert. Wenn einer das nicht ändern will, versteh‘ ich die ganze Welt nicht. Wie kommt so ein Fußballer in 90 Minuten in den Spaziergang-Modus? Ich kenne das nicht." Die mangelnde taktische Disziplin des Brasilianers war schon unter Dardai-Vorgänger Bruno Labbadia ein ständiger Konfliktherd. "Jede Woche gucke ich mir das Training an und sehe, wie gut Matheus Cunha ist", so Dardai. "Er ist ein guter Junge. Aber wenn während des Spiels solche Dinge kommen, frage ich mich: Wie kann das sein? Natürlich werde ich mit ihm auch Gespräche führen. Aber es ist nicht Matheus Cunhas Schuld, die ganze Mannschaft hat das Spiel nach einer halben Stunde aus der Hand gegeben."

"Kevin hat sich gezeigt": Dardai über Boateng. imago images/Sven Simon

Mut: Zu wenige zeigten sich in der kritischen Phase im Spielaufbau. Die erste halbe Stunde fand Dardai "richtig gut, auch strategisch und von der Ballzirkulation. Danach waren wir nicht mehr so mutig mit dem Kurzpass-Spiel." Immer mehr Vorsicht, immer weniger Anspielmöglichkeiten - das war einer der Gründe, warum Hertha auch in der zweiten Halbzeit nie mehr richtig ins Spiel zurück fand. "Kevin hat sich gezeigt, aber Santi und Lucas wollten sich nicht mehr zeigen. Und das geht nicht", sagte Dardai über sein Mittelfeld-Trio Boateng, Ascacibar und Tousart. "Wenn wir den Ball von hinten raustransportieren, muss sich jeder zeigen. Wenn sich einer versteckt, hast du gleich Unterzahl und Probleme. Das haben wir nicht gut gelöst, darüber werden wir reden."

Selbstzufriedenheit: Ein starkes Finish am Ende der Vorsaison (nur eine Niederlage in den letzten neun Spielen), in der Vorbereitung ungeschlagen, der Last-Minute-Pokalerfolg in Meppen, das Führungstor in Köln inklusive spielerischer Dominanz: Da fühlten sich einige offenbar zu sicher. "Bei uns waren die Spieler in der ersten Halbzeit vielleicht einen Tick zu sehr zufrieden", monierte Dardai. "Das ist nicht gut. Wenn du im Fußball anfängst, zufrieden zu sein, ist das immer der schlechteste Rat. Du musst immer gierig sein, besser sein, nach vorn gehen. Die erste halbe Stunde war sehr gut, danach sind wir nur geschwommen."

Das müssen wir prüfen. Dardai über ein mögliches Fitness-Problem

Frische: Etliche Profis der Startelf wirkten nicht so spritzig wie erhofft. Dardai selbstkritisch: "Ich muss mir und dem Trainerstab die Frage stellen, wie es sein kann, dass an dem Tag acht, neun Spieler körperlich nicht gut waren. Die Spritzigkeit hat gefehlt. Das müssen wir prüfen, ob wir zu wenig oder zu viel trainiert haben." Direkt nach dem Abpfiff kündigte Dardai Athletiktrainer Henrik Kuchno an, dass "wir uns zusammensetzen müssen". Dardai: "Ob das psychischer Druck war, der gelähmt hat, oder die Fitness - das müssen wir prüfen." Fakt ist auch: Älter als die Startelf des Köln-Spiels (27,36 Jahre im Schnitt) war Hertha in der gesamten Vorsaison in 34 Spielen nur dreimal. Ein Manko: Auf den Flügeln fehlte Tempo.

Selke-Ausfall: Der Bremen-Rückkehrer war in der Vorbereitung Herthas Top-Torschütze. In Köln fehlte er wegen einer Gehirnerschütterung - und mit ihm vorn die Galligkeit im Anlaufen und das Festmachen von Bällen. "Davie fehlt durch seine Art und Weise, wie er spielt und den Gegner stresst", sagte Dardai. "Er zieht die Mannschaft mit, hat taktische Disziplin beim Anlaufverhalten, bleibt nicht stehen. Davie spaziert nie, Davie kämpft, Davie gibt für die Mannschaft alles. Das tut uns gut, und das hat gut ausgesehen in der Vorbereitung. Natürlich fehlt er, aber ich bin der Letzte, der sagt, dass es daran lag. Wir müssen Lösungen finden mit dem, was wir haben." Ob Selke am Samstag gegen den VfL Wolfsburg wieder bereitsteht, ist noch offen. Ob mit oder ohne ihn - Hertha muss sich straffen. Ansatzpunkte für die am Dienstag beginnende Trainingswoche haben Dardai und seine Assistenten zuhauf.