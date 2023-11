Dardai über Maolida: "Er soll so schnell wie möglich weg von uns"

Zwei Tore in zwei Spielen für die Komoren in der WM-Qualifikation, aber bei Hertha BSC ist für Myziane Maolida (24) im Zweitliga-Team kein Platz mehr - und das bleibt auch so.

Die Spieltagspressekonferenz am Mittwoch, zwei Tage vor dem schweren Auswärtsspiel bei Hannover 96 am Freitagabend, neigte sich bereits ihrem Ende entgegen, als Pal Dardai noch eine Frage zu Myziane Maolida erreichte. Der Linksaußen, der einst sämtliche Nachwuchs-Auswahlteams Frankreichs von der U 16 bis zur U 21 durchlaufen hatte, hatte in diesem Länderspielfenster sein Debüt für die Komoren, das Geburtsland seiner Mutter, gegeben - mit beachtlichem Erfolg. Beim 4:2 gegen die Zentralafrikanische Republik hatte der Hertha-Profi ebenso getroffen wie beim 1:0-Erfolg gegen Ghana.

"Er war so faul wie ganz wenige Spieler"

Bei Hertha BSC nützt ihm das exakt: nichts. "Wir lassen ihn nicht hängen, geben ihm Spielpraxis und Analyse, aber er soll so schnell wie möglich weg von uns", sagte Hertha-Coach Dardai am Mittwoch. "Er hat sehr viele Chancen bekommen und war so faul wie ganz wenige Spieler, die ich in meinem Leben gesehen habe."

Maolida war im August 2021 für vier Millionen Euro Ablöse von OGC Nizza zu Hertha gewechselt und in der Rückrunde der vergangenen Saison an Stade Reims ausgeliehen. Im Sommer platzte eine bereits final ausverhandelte Leihe an den türkischen Erstligisten Ankaragücü in letzter Sekunde - nicht wie kolportiert, weil Maolida neue Forderungen aufgemacht hatte, sondern weil der türkische Klub offenbar nicht die nötigen finanziellen Garantien hinterlegen konnte.

Klar ist: Der Bundesliga-Absteiger arbeitet fieberhaft daran, Maolida (Vertrag bis 2025) im Januar-Transferfenster von der Gehaltsliste zu bekommen. An einen Verkauf glaubt im Klub niemand, angestrebt wird eine Leihe - und Duftmarken auf der internationalen Bühne helfen fraglos bei der Akquise von potenziellen Interessenten.

In der laufenden Zweitliga-Saison stand Maolida nur einmal - beim Gastspiel auf Schalke (2:1) im Oktober - im Kader, zum Einsatz kam er nicht. Um dem Problemfall Spielpraxis zu ermöglichen, steckte der Klub den Flügelstürmer in die U 23. In der Regionalliga Nordost sind für Maolida bislang neun Einsätze und drei Tore notiert. Dort wird er vermutlich bis zum Winter noch bleiben, für mehr reicht es nicht.

Das machte Dardais Einlassung in der Pressekonferenz mehr als deutlich. "Jetzt sieht man: Er will, er hat sich nicht aufgegeben - das tut ihm gut", sagte der Trainer. "Aber ich will das nicht nochmal riskieren. Ich habe hier gute, fleißige Flügelspieler. Es tut mir leid, das hört sich hart an, aber ein Gustav Christensen ist mir viel wichtiger. Wir sind sehr fair mit Myz, er hat die Tore gemacht, weil er fit ist. Wir achten auf ihn, ich kenne auch seine Werte, wie viel er im Training läuft, aber bei mir hat er seine Chance verspielt."