Dardai über Barkok: "Es steckt mehr in ihm, als er bisher zeigen konnte"

Herthas Neuzugang Aymen Barkok (25) winkt gegen seinen Ex-Klub Fortuna Düsseldorf das Debüt für den neuen Arbeitgeber.

Der Mittelfeldspieler, den Hertha BSC am Donnerstag bis Saisonende von Bundesligist Mainz 05 ausgeliehen hatte, hat am Freitag erstmals mit den neuen Kollegen auf dem Olympiaparkgelände in Berlin trainiert. Danach sagte Hertha-Coach Pal Dardai dem kicker: "Aymen ist sicherlich eine Option für den Kader am Sonntag."

Der bei Kickers Offenbach und Eintracht Frankfurt ausgebildete Barkok hatte zwischen 2018 und 2020 auf Leihbasis das Trikot von Fortuna Düsseldorf getragen, Herthas Gegner beim Rückrundenstart am Sonntag. Für die Profimannschaft der Fortuna hatte Barkok 18 Spiele bestritten (15 in der Bundesliga, drei im DFB-Pokal), dazu kamen seinerzeit neun Einsätze (fünf Tore) für die Düsseldorfer U 23 in der Regionalliga West.

Die Berliner hatten sich bereits im vergangenen Sommer mit Barkok beschäftigt, ihn aber erst jetzt aus Mainz loseisen können. Dardai hält viel von dem Neuzugang - und nimmt sich selbst in die Pflicht: "Als Trainer ist es meine Aufgabe, das Maximum aus ihm rauszukitzeln. Wenn ich das schaffe, dann haben wir einen Top-Spieler. Ich glaube, dass mehr in ihm steckt, als er bisher zeigen konnte. Er bringt Torgefahr mit, hat einen sehr guten letzten und vorletzten Pass. Er passt richtig gut in unsere Mannschaft. Ich muss ihm nun eine Aufgabe geben und den Raum, damit er seine Kreativität ausleben kann."

Palko Dardai trainiert mit dem Team

Die Verpflichtung des marokkanischen Nationalspielers, dessen bislang letztes seiner 18 A-Länderspiele aus dem Juni 2022 datiert, vollzog der Absteiger auch vor dem Hintergrund der Personalnot im offensiven Mittelfeld. Florian Niederlechner, der zuletzt hinter Mittelstürmer Haris Tabakovic agierte, muss wegen seiner Rot-Sperre zwei Spiele aussetzen. Ibrahim Maza, Bence Dardai und Palko Dardai laborierten in der Hinrunde an langwierigen Verletzungen, speziell bei Maza (nach Meniskus-OP) hatten die Verantwortlichen auf eine schnellere Rückkehr gehofft. Immerhin: Palko Dardai, der Anfang Januar nach seiner Syndesmose-Verletzung wieder ins Training eingestiegen war, aber in der Vorwoche im Trainingslager in La Manga (Spanien) von einem Infekt zurückgeworfen wurde, trainiert wieder mit der Mannschaft.