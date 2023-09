Dardai nach Magdeburg-Spektakel: "Offensiv gut, defensiv Schrott"

Hertha BSC hat ein historisches Spiel abgeliefert. Allerdings hat die geschichtsträchtige Partie bei den Berlinern nicht gerade für Freude gesorgt.

Viermal hat Hertha BSC am Samstag in Magdeburg in Führung gelegen. In der 2. Liga hat danach keine Mannschaft bislang ein Spiel verloren. Auch in der Bundesliga kam es bis dato noch nicht vor, dass ein Team viermal in Front lag, um am Ende mit leeren Händen nach Hause zu fahren. Mehr als zweimal in Führung lag Hertha ohne eigenen Sieg in der 1. und 2. Liga bisher nur einmal: Beim Zweitligaduell gegen Waldhof Mannheim am 35. Spieltag 1981/82 gingen die Berliner dreimal in Führung und spielten am Ende 3:3.

Dass die Berliner in der Magdeburger Arena trotz vierfacher Führung verloren, lag an einem diesmal mangelhaften Defensivverhalten. "Offensiv waren wir gut, defensiv Schrott", sagte Hertha-Coach Pal Dardai nach dem Spiel. Sein Team habe es nicht vermocht, "nach einer Führung richtige Kontrolle zu haben", so der 47-Jährige weiter, es habe sich in kein Spieler gefunden, der im Ballbesitz die Verantwortung zu kontrolliertem Spiel übernommen habe. Auch Fabian Reese schlug in die Kerbe. Hertha, so der Torschütze zum 1:0 (sein erstes Tor für die Berliner), sei "auf den Zug aufgesprungen" und habe sich nach den jeweiligen Führungen auf einen Schlagabtausch eingelassen anstatt "mal auf den Ball zu treten und uns Zeit zu nehmen".

Magdeburgs Parallele mit den Bayern und 1860

Hinzu kam, dass Hertha im Zweikampfverhalten im Rückwärtsgang diesmal fehlerhaft war. Dardai sprach von "Naivität. Das ist für mich neu". Seine Spieler seien zu oft zurückgewichen, statt den Gegner zu stellen. Für Haris Tabakovic, den erneut zweifachen Torschützen, war dagegen klar: "Wenn du auswärts vier Tore schießt, musst du gewinnen." Am Ende standen den vier eigenen Treffern aber eben sechs Gegentore gegenüber, erstmals kassierten die Berliner in einem Zweitligaspiel eine solch hohe Anzahl an Treffern. Zuvor lag der Negativrekord bei fünf Gegentreffern: 1992 gegen Uerdingen, 1990 gegen Wattenscheid und 1985 gegen Oberhausen. Erst zweimal verlor Hertha ein Ligaspiel im deutschen Profifußball, obwohl man selbst vier Tore erzielte. Beide Male in der Bundesliga. Am 34. Spieltag der Saison 1975/76 kassierte man eine 4:7-Niederlage beim Bayern München, am 22. Spieltag der Spielzeit 1964/65 ein 4:6 gegen 1860 München.

Dardais Kollege Christian Titz war derweil voll des Lobes über seine Mannschaft. Zwar waren dem Trainer des FCM die vier Gegentore ebenfalls ein Dorn im Auge („hinten drin hatten wir keinen guten Tag“), aber dafür hatten Titz Haltung und Spielfreude seines Teams imponiert. Der 52-Jährige hatte eine Magdeburger Mannschaft "mit extremem Willen" gesehen, die trotz der vier Rückschläge nie den Glauben an sich verloren und immer "bei sich geblieben" sei. Zugleich erzielte Magdeburg im Unterhaus erstmals mehr als vier Treffer. Vier eigene Tore waren dem FCM zuvor im September 2018 in Paderborn (4:4), im August 2022 in Kaiserslautern (4:4) und im Mai 2023 gegen Bielefeld (4:0) geglückt. Damit hat der einstige DDR-Renommierklub vorläufig einen Aufstiegsplatz erklommen, während Hertha im unteren Drittel hängen bleibt - und sich mit dem jetzt feststehenden Kader erstmal weiter finden muss.