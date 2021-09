Dardai: "Nach dem Elfmeter war die Blockade weg"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Mannschaften ...

Sah einen guten Fight seiner Mannschaft in der zweiten hälfte: Herthas Trainer Pal Dardai. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Hertha BSC - SpVgg Greuther Fürth 2:1 (0:0)

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Wir wussten, dass es schwierig wird. Nach dem Elfmeter war die Blockade weg. Am Schluss haben wir verdient gewonnen. Alles, was Jurgen (Ekkelenkamp, d. Red.) macht, hat Hand und Fuß. Es war ein schöner Moment für uns alle. So wie die Jungs gefightet haben, wollen wir das öfter sehen."

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Wir sind natürlich sehr enttäuscht, dass wir mit leeren Händen dastehen. Wir haben sehr, sehr viel investiert. Ich hätte mir gewünscht, dass wir die Führung länger halten können. Es ist sehr, sehr bitter für uns. Wir hätten einen Punkt mitnehmen können und vielleicht sogar müssen."