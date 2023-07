Dardai macht der Mannschaft "keinen Vorwurf"

Hertha BSC ist mit einer Niederlage in die neue und erste Zweitliga-Spielzeit seit 2012/13 gestartet. Zwar zeigten die Berliner einen couragierten Auftritt, entschieden sich vor dem Tor aber oftmals für die falsche Option.

Zurückhaltend agierte die Alte Dame zu Beginn des Auswärtsauftritts in Düsseldorf. Sie überließ der Fortuna den Ball und lauerte vielmehr auf Kontermöglichkeiten vor allem über den schnellen Fabian Reese. Die bekamen die Berliner auch, spielten diese jedoch nicht gut aus.

Dardai ärgert sich über die erste Halbzeit

"In der ersten Halbzeit müssen wir in Führung gehen. Nicht mit einem, sondern mit zwei Toren", ärgerte sich Dardai im Nachgang der 0:1-Niederlage am "Sky"-Mikrofon. Der Coach ging direkt über in die Fehleranalyse und stellte fest, dass seine Mannschaft in den entscheidenden Situationen schlicht zu fahrig agiert hatte, der entscheidende Zug zum Tor ließ eben noch zu wünschen übrig. "Der letzte Pass, die letzte Konsequenz haben gefehlt".

Doch bei aller Enttäuschung über die Auftaktniederlage sah Dardai auch die guten Aspekte und erklärte, dass diese Pleite "für uns und den ganzen Verein eine gute Lehrstunde" sei. "Ich kann der Mannschaft heute keinen Vorwurf machen." Dardai ging sogar so weit und sprach seinen Schützlingen seinen Stolz ihnen gegenüber aus, "weil die Jungs gut gearbeitet haben". Keine Frage: Die Mannen von Hertha BSC liefen jedem Ball energisch hinterher, lieferten sich gute Zweikämpfe und spielten auf einer Augenhöhe mit den Gastgebern. Der Wille war diesem Team keinesfalls abzusprechen. Nur an den Feinheiten muss in den nächsten Wochen noch geschliffen werden.

Dazu kommt, dass Marten Winkler nach exakt 30 Minuten nach einer Aktion ohne gegnerische Einwirkung verletzt vom Platz und ausgewechselt werden musste. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Dardai setzt alle drei Söhne ein

Dardai setzte im Laufe des Spiels im Übrigen alle seine drei Söhne im Kader der Berliner sein (ein Novum im deutschen Profifußball), sodass Bence, Marton und Palko für die letzten zwölf Minuten zusammen auf dem Platz standen und versuchten, die Niederlage noch abzuwenden - letztlich eben vergebens. "Die ganze Situation vom Verein ist auch eine Chance für die jungen Spieler", sagte Dardai, der klarmachte, dass viele Jungs erst seit sechs Wochen beisammen sind und nicht alles sofort funktionieren kann.

Einen nächsten Anlauf nimmt Hertha schon am Freitagabend, wenn beim ersten Heimspiel der Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden im Berliner Olympiastadion zu Gast sein wird (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).