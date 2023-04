Dardai legt los: Vor dem Ernst kommt der Spaß

Mit einer spaßbetonten Trainingseinheit im Regen von Berlin hat Pal Dardai am Montagnachmittag den praktischen Teil seiner dritten Amtszeit als Hertha-Trainer begonnen. Stevan Jovetic, der zuletzt bei der 2:5-Demontage auf Schalke bester Herthaner war, fehlte verletzt.

Pünktlich um 15.30 Uhr betraten die Profis den Trainingsplatz, eingerahmt von Fans, die aufmunternden Applaus spendeten. "Viel Glück", rief ein Anhänger, und Pal Dardai - in schwarze Trainingskluft gewandet - stoppte kurz ab, schaute den Absender der warmen Worte an und erwiderte: "Das brauchen wir."

Wenn auch Dardais dritte Rettungsmission als Trainer von Hertha BSC gelingen soll, werden sie noch einiges mehr brauchen als Glück. Defensive Stabilität zum Beispiel, Effizienz, bessere Standards, ein ausgefeilteres taktisches Gruppenverhalten als bislang - und ganz gewiss die nötige Lockerheit.

Bei einem auf drei Fußballtennis-Feldern ausgespielten Mini-Turnier stand bei Dardais erster Einheit nach der Rückkehr der Spaßgedanke im Vordergrund. Jean-Paul Boetius war nicht der Einzige, dem ein - lautstark bejubelter - Fallrückzieher gelang. Dardai, der bei der Erwärmung das Lauf-ABC selbst angeleitet hatte, war aufmerksamer Beobachter. "Ich brauche keine Spieler mit Hemmungen", hatte er am Mittag in der Pressekonferenz gesagt. "Sie sollen frei sein." Und nach Möglichkeit schnell ihre Verunsicherung in den Griff kriegen. "Wir haben noch alles in unserer Hand, aber wir haben eine unsichere Mannschaft", so Dardai. "Jeder braucht Unterstützung und positive Energie. Wir brauchen die Mentalität, positiv zu sein."

Fokus auf Standards

Etwas mehr als 90 Minuten dauerte die einzige öffentliche Trainingseinheit dieser Woche, ab Dienstag wird der alte Neue bis zum Spiel gegen Werder Bremen am Samstag hinter verschlossenen Türen mit seiner Mannschaft arbeiten. Standards werden verstärkt auf dem Programm stehen - im Vorjahr unter Felix Magath bei der via Relegation geglückten Rettung Herthas Königsdisziplin, in dieser Spielzeit defensiv und offensiv eine Dauerbaustelle.

Nicht dabei war neben Kelian Nsona (Aufbautraining nach Knieverletzung) am Montag auch Stevan Jovetic. Den Montenegriner, am Freitag beim 2:5 auf Schalke mit einem sehenswerten Tor und einem Pfostentreffer auffälligster Berliner im letzten Spiel von Dardais Vorgänger Sandro Schwarz, plagen nach Klubangaben muskuläre Probleme.

Youngster stehen bereit

Dabei war hingegen Youngster Ibrahim Maza (17), dessen Beförderung zu den Profis Dardai bereits in der Pressekonferenz angekündigt hatte. "Ich habe schon im Nachwuchs mit ihm gearbeitet", hatte der Ungar gesagt. "Er kann auf der Zehner-Position für Kreativität sorgen und wird bestimmt regelmäßig bei mir dabei sein. Ich habe keine Angst davor, junge Spieler in der Situation reinzuschmeißen." Mazas Paraderolle ist hängende Spitze, der deutsche U-18-Nationalspieler hatte am Samstag im Halbfinalrückspiel um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft Hertha mit seinem Tor einen 1:0-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund beschert (Hinspiel 4:0 für den BVB).

Dardai, der bei Hertha alle und alles kennt, ist auch mit der U 19 des Vereins, Mazas eigentlichem Team, bestens vertraut. Bence Dardai (17, offensives Mittelfeld), der jüngste der drei Dardai-Söhne, ist wie Maza einer der Leistungsträger der U 19. Regelmäßiger Zuschauer: Papa Pal, der gerade mal wieder die Hoffnungen des ganzen Klubs schultert. Er sagte am Samstag zu, obwohl seine Lebensplanung anders aussah, wurde am Sonntag installiert und legte am Montag los - mit einem betont lockeren Aufgalopp. "So nett", kündigte Dardai an, "werde ich bei der Arbeit nicht immer sein." Wer ihn kennt - und das ist neben der ganzen Stadt auch der überwiegende Teil des auf Platz 18 abgestürzten Kaders -, weiß das. Der Montag hat Spaß gemacht. Ab Dienstag wird es ernst.