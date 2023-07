Dardai: "Jetzt haben wir wieder eine deutsche Kabine"

Sportlich steht Hertha BSC unter akutem Wundertüten-Verdacht. In puncto Hierarchie und Kommunikation sieht Trainer Pal Dardai sein runderneuertes Team vor dem Auftakt in Düsseldorf aber auf einem guten Weg.

"Ich musste für den Teamgeist keine künstlichen Sachen machen, damit etwas zusammengeschweißt wird", sagte Dardai in der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag und lobte die Fortschritte in puncto Teamspirit und Kommunikation: "Nicht falsch verstehen - aber jetzt haben wir wieder eine deutsche Kabine. Natürlich wird auch Englisch gesprochen, aber nicht mehr sechs Sprachen und kleine Grüppchen. Der Kern hält richtig zusammen."

Seine Achse für den Zweitliga-Start hat der Ungar gefunden: "Was ich hier in der Vorbereitung sehe, der Block, das gefällt mir: Kempfi, Toni, Marton, Marco, Flo - das funktioniert. Das ist schon eine gute Achse." Gemeint sind Marc Oliver Kempf, Toni Leistner, Marton Dardai, Marco Richter und Florian Niederlechner, von denen einer in Düsseldorf auch die Binde tragen wird. Das Problem: Kempf und Richter liebäugeln noch mit einem Abschied in diesem Sommer - und würden große Lücken reißen.

Die zuletzt verpflichteten Neuzugänge habe derweil ein unterschiedliches Fitnesslevel. Tendenz: Offensivallrounder Palko Dardai steht im Kader für Düsseldorf, Angreifer Smail Prevljak eher nicht, bei Linksverteidiger Anderson Lucoqui scheint es offen. "Palko ist fitnessmäßig weit genug", sagt der Coach, der in der neuen Saison alle drei Söhne unter seinen Fittichen hat. "Bei Luco war es ein guter Fitnesstest. Bei Smail ist der Fitnesszustand nicht ausreichend, vielleicht spielt er eine Halbzeit bei der U 23."

Wie gut Hertha aktuell wirklich ist, ist selbst für die Protagonisten eine spannende Frage. "Wir haben einen guten Mix aus jung, alt und erfahren in der Mannschaft", sagte Sportdirektor Benjamin Weber am Donnerstag. "Wir haben eine gute Kabine, gute Stimmung auf dem Platz, hatten gute Testspiele, wir sind vorbereitet." Aber Weber gab auch zu: "Natürlich weißt du nicht zu 100 Prozent, wo du stehst. Das geht vielen so, das geht auch uns so. Es wird Zeit, dass der Samstag kommt."

Auch der Coach ist froh, dass es losgeht - trotz immer noch vieler Fragezeichen im Kader und der Bewegung, die es bis Ende August noch in beide Richtungen geben wird. "Alle warten schon, ich auch: Wir sind froh, dass wir ein Spiel haben. Wir wollen alle wissen, wo wir stehen. Wir werden sehen, wie reif wir sind", sagte Dardai und ist mit der Vorbereitung zufrieden.

Dardai: "Hertha hat seinen Charakter, das ist ein guter Kader"

"Hertha hat seinen Charakter, das ist ein guter Kader. Ich habe eine sehr disziplinierte, willige, lauffreudige Mannschaft - das sind Zeichen, die sind letztes Jahr nicht dagewesen. Wir sind vorbereitet. Wir haben genug Spieler hier, die die 2. Liga kennen." Aber vor überhöhten Erwartungen warnt der Trainer: "Es ist wieder ein Umbruch. Wir müssen eine Achse erstmal aufbauen. Es ist schneller gewachsen, als ich gedacht habe, aber du brauchst Ergebnisse."

Dardais Ausblick ging bereits Richtung Jahresende: "Lasst uns Weihnachten hier sitzen und noch eine Chance nach oben haben: als Fünfter, Sechster, bitte nicht schlechter als Platz 10. Wir wollen alles, wir sind auch Träumer, alle - aber es gibt auch die Realität." 4000 Fans kommen mit nach Düsseldorf - beim Aufbruch in die Zukunft, von der im Hauptstadt-Klub noch keiner genau weiß, was sie bringt.