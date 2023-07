Dardai: "Jetzt habe ich einen fleißigen Kanga"

Er kam vor einem Jahr als Stürmer Nummer 1 - und spielte am Ende keine Rolle mehr. Jetzt winkt Wilfried Kanga (25) im zweiten Jahr bei Hertha BSC eine zweite Chance.

Aus Herthas Trainingslager in Zell am See berichtet Steffen Rohr

Als der Transfer eingetütet war, war Fredi Bobic voll des Lobes. "Mit seiner Größe, seiner körperlichen Präsenz, seiner Geschwindigkeit und seinem Zug zum Tor bekommen wir einen Stürmer, der sehr gut zu der Art Fußball passt, die wir auf den Platz bringen möchten", sagte Herthas damaliger Geschäftsführer Sport Ende Juli 2022 über den soeben für knapp fünf Millionen Euro aus Bern nach Berlin gelotsten Wilfried Kanga. Ganz so gut passten beide - Hertha und der bullige Angreifer - dann doch nicht zusammen, wie man heute weiß.

Der Franko-Ivorer, mit der Empfehlung von 15 Saisontoren in der Schweizer Super League in die Bundesliga gewechselt, blieb ein Fremdkörper: wenig durchsetzungsstark und kaum eingebunden ins Spiel. Am Ende der Saison, in der er bei zwei Toren stecken blieb, war Kanga für Pal Dardai kein Faktor mehr. Zweifel an der Einstellung des ivorischen Nationalspielers, der im vergangenen Sommer hinter den vergebens umworbenen Ludovic Ajorque (ging im Januar von Straßburg nach Mainz) und Jordan Siebatcheu (ging von YB Bern nicht zu Hertha, sondern zu Union) nur dritte Wahl war, wurden laut. Nach dem 2:4 gegen Bremen Ende April sagte Dardai über Kanga, der es nicht in den Spieltags-Kader geschafft hatte: "Es geht nicht, dass jemand sich wohlfühlt, aber pro Saison zwei Zweikämpfe gewinnt. Es braucht Einsatz."

Mancher sah Kangas Abgang als Frage der Zeit. Aber in Zell am See, wo Herthas Profis seit Mittwoch ihr Quartier aufgeschlagen haben, wirkt Kanga, als habe er seine Lektion kapiert. "Mit dem durchtrainierten Körper sieht er besser aus als letztes Jahr, er macht einen ganz anderen Eindruck", lobt Dardai. "So, wie es aussieht, habe ich jetzt einen fleißigen Kanga. Ich hoffe, dass es so bleibt." Zuletzt gab es von Herthas Bossen Gespräche mit dem Spieler und dessen Berater - die Botschaft kam offenbar an. "Es gibt genug Gespräche", sagt Dardai. "Auch Benni Weber (Sportdirektor, d. Red.) und Zecke (Andreas Neuendorf, Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich, d. Red.) haben mit ihm und seinem Berater gesprochen. Ich habe schon gesagt, ich arbeite nicht mit Menschen, die nicht fleißig sind. Jetzt kann ich mich nicht beschweren."

Kanga (Vertrag bis 2026), der zuletzt bereits im Testspiel in Biel gegen seinen Ex-Klub YB Bern (2:4) aufsteigende Form zeigte, steht vor einer zweiten Chance. Klar ist aber auch: Auf den Abgang von Jessic Ngankam (22), dessen Transfer zu Eintracht Frankfurt unmittelbar bevorsteht, wird Hertha mit der Verpflichtung eines neuen zentralen Angreifers reagieren. "Wenn Jessic geht und das klappt", sagt Dardai, "dann werden wir bestimmt jemanden holen."

Hertha hat eine Handvoll Kandidaten um auf Ngankam-Abgang zu reagieren

Hertha hat eine Handvoll Kandidaten. Einer davon ist Serdar Dursun (31, Fenerbahce Istanbul), der jene Körperlichkeit und Torgefährlichkeit mitbrächte, die Dardai vorschwebt - und der bei Fener im Sturm gegen Neuzugang Edin Dzeko (kam von Inter Mailand) und Michy Batshuayi einen schweren Stand haben dürfte. Ein anderer Kandidat, mit dem sich Hertha nach kicker-Informationen beschäftigt, ist der bosnische Nationalspieler Smail Prevljak (28). Er ist aktuell auf Klubsuche, nachdem sein Vertrag beim belgischen Erstligisten KAS Eupen Ende Juni auslief. Vedad Ibisevic, bis zum Sommer Offensiv-Coach der Hertha-Profis und künftig als Übergangstrainer für die Talente an der Schnittstelle zum Profibereich eingeplant, hält - so heißt es - viel von seinem Landsmann.

Kommt ein Neuer, wird es beim Bundesliga-Absteiger eng im zentralen Angriff: Neben Kanga rechnen sich auch Florian Niederlechner und Derry Scherhant, der auch auf den Flügel rücken kann, Einsatzchancen aus.